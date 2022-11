Eishockey

vor 34 Min.

Die Türkheimer Celtics verlieren gegen Schongau

Plus Der ESV Türkheim startet mit einer Niederlage in die Eishockey-Bezirksliga. Die hat ihre Gründe nicht in fehlender spielerischer Klasse, sondern vielmehr im Chancenwucher.

Die Türkheimer Celtics mussten in ihrem ersten Saisonspiel ordentlich schwitzen. Und das nicht nur wegen der frühlingshaften 22 Grad, die um die Eisfläche im Sieben-Schwaben-Eisstadion herrschten. Gegen die Mammuts von der EA Schongau 1b rannten die Celtics das ganze Spiel über einem Rückstand hinterher.

