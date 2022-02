Eishockey

Die Wörishofer Wölfe sind zum Siegen verdammt

Es wäre an der Zeit, dass der EV Bad Wörishofen auch in der Abstiegsrunde jubeln darf.

Plus Nach zwei Niederlagen muss der EV Bad Wörishofen nun endlich gewinnen. Welchen Schwachpunkt Trainer Weis beim Gegner ausgemacht hat.

Von Axel Schmidt

So hatten sich die Wörishofer Wölfe den Auftakt in die Abstiegsrunde der Landesliga-Gruppe 2 nicht vorgestellt: Nicht nur, dass zwei Spiele coronabedingt bereits ausgefallen sind und nachgeholt werden müssen, auch die beiden anderen Spiele waren alles andere als erfreulich: Gegen den SC Forst und auch gegen die SG Schliersee/Miesbach, die man in der Hauptrunde noch zweimal besiegen konnte, kassierte der EV Bad Wörishofen zwei Niederlagen und steht nun auf dem letzten Platz. Das soll sich am Wochenende ändern.

