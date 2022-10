Die Wörishofer Wölfe wollen sich in der Bezirksliga beweisen

Der EV Bad Wörishofen startet heute in eine Eishockey-Saison, die für ihn kaum sportlichen Wert hat. Das hat mit einer Entscheidung des Verbandes zu tun.

Es wird eine, höflich ausgedrückt, kuriose Saison, vor der der EV Bad Wörishofen steht. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Landesliga müssen die Wölfe in der Bezirksliga nun die Kröte schlucken, dass sie nicht an den Play-offs teilnehmen dürfen. Weil es in der Bezirksliga auch keinen Absteiger geben wird, hat die Saison einen – sportlich gesehen – mäßigen Anreiz für die Wölfe.

Dennoch geht die Mannschaft um Trainer Dominic Weis engagiert in die neue Spielzeit. Denn die Einschätzung, dass es sportlich um nichts gehe, teilt Weis nicht: „Unabhängig davon, ob wir teilnahmeberechtigt sind oder nicht: Wir wollen einen Play-off-Platz erreichen. Wir spielen um Platz eins“, sagt der Wölfe-Trainer. Hinzu kommt, dass er auch an anderer Stelle sportliche Ziele setzt: So sollen wieder junge Spieler in den Seniorenbereich integriert und attraktives Eishockey gespielt werden. Schließlich soll in der Folgesaison das Ziel „Play-offs“ heißen.

Wörishofer holen einen Kanadier für die Kontingentstelle

Dafür haben die Wölfe in der Sommerpause auf dem Transfermarkt ihre Hausaufgaben gemacht. Nachdem klar war, dass sich die beiden Kontingentspieler, Michal Telesz und Michal Horky verabschieden werden, wurde nach einem Ersatz für die Ausländerposition gesucht. Fündig wurde man in Kanada. Mithilfe eines Sponsors wurde Trey Fischer verpflichtet. Der 22-Jährige, der in Bad Wörishofen seine erste Station außerhalb Nordamerikas antritt, soll nicht nur in den Spielen für Tore sorgen, sondern auch seine Eishockey-Philosophie als Trainer im Jugendbereich weitergeben.

„Er ist erst seit Kurzem bei uns und muss sich noch eingewöhnen. Er steckt noch etwas in der Findungsphase“, sagt Weis. Der kanadische Spielstil unterscheidet sich doch etwas vom europäischen Eishockey, nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Größen der Eisfläche.

Wölfe-Trainer sieht seine Mannschaft gut aufgestellt

Doch Weis ist guter Dinge, dass Fischer dem Team weiterhelfen wird. Ebenso, wie die anderen Neuzugänge: die beiden Verteidiger Philipp Gejerhos und Stephan Sailer sowie Stürmer Markus Güßbacher. Vor allem mit dem jungen Sailer, der aus der U20 des HC Landsberg kam, ist Weis zufrieden. „Er macht seine Sache sehr, sehr gut.“

Die Vorbereitung indes fällt laut Weis eher durchwachsen aus, auch wenn es drei Siege in drei Spielen (5:2 und 7:6 gegen Türkheim, 3:1 gegen Buchloes 1b) gab. Am Freitag (20 Uhr) nun starten die Wölfe mit einem Heimspiel gegen den ESC Kempten in die Bezirksligasaison. „Wir wollen in jedem Heimspiel Vollgas geben und mit einem Sieg starten“, gibt Weis das Ziel aus. Er findet die Bezirksligagruppe West „eine attraktive Runde, in der jedes Spiel schwer umkämpft sein wird“. Alles angerichtet also für die Wölfe, die sich ohne Play-off-Erlaubnis, sportlich beweisen und weiterentwickeln wollen.