Ein Kaufbeurer will den nächsten Familien-Titel

Plus Markus Eisenschmid will es Nicola und Tanja gleichtun und mit den Mannheimer Adlern die deutsche Meisterschaft gewinnen. Davor wartet im Halbfinale eine hohe Hürde.

Mit seinem Team Adler Mannheim ist Markus Eisenschmid auf dem Weg ins Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Mit dem 27-jährigen Mittelstürmer aus Kaufbeuren haben wir über Sportliches und seine Familie gesprochen.