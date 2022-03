Eishockey

20:56 Uhr

Ein Pfiff bringt den ESV Kaufbeuren von der Siegerstraße

Mit hängenden Köpfen verließen die Spieler des ESV Kaufbeuren am Mittwochabend die Eisfläche im Erdgas Schwaben Stadion. Die 2:3-Niederlage gegen den EHC Freiburg im ersten von maximal drei Spielen in den Pre-Play-offs setzt den Zweitligisten nun gehörig unter Druck.

Plus Der ESV Kaufbeuren sieht im ersten Pre-Play-off-Spiel gegen den EHC Freiburg wie der sichere Sieger aus. Doch dann greifen die Schiedsrichter entscheidend in die Partie ein.

Von Markus Frobenius

Das erste Spiel der Pre-Play-off-Serie zwischen dem ESV Kaufbeuren und dem EHC Freiburg war gerade angepfiffen worden, da gab es schon das erste Gerangel zwischen zwei Spielern. „Man merkt schon den Unterschied zur Hauptrunde. Es geht hitziger zu. Selbst, wenn der Puck nicht in der Nähe ist, gibt es Checks“, berichtete Yannik Burghart, der in seinem ersten Play-off-Spiel in der DEL stand.

