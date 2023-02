Eishockey-Bezirksligist ESV Türkheim lädt zum "Blaulichttag" ein

Schöne Geste: Der Eishockey-Bezirksligist ESV Türkheim gewährt Rettungskräften freien Eintritt im Heimspiel gegen Bad Bayersoien.

Noch zwei Mal muss der ESV Türkheim in der Hauptrunde der Eishockey-Bezirksliga ran, dann geht es in die Play-offs. Ob als Gruppensieger oder Tabellenzweiter – das haben die Türkheimer nicht selbst in der Hand. Stattdessen wird Trainer Michael Fischer die noch ausstehenden Spiele als Vorbereitung auf die Play-offs angehen.

Für das Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr) gegen die SG Bad Bayersoien/ Peiting 1b haben sich die Verantwortlichen der Türkheimer Celtics etwas Besonderes einfallen lassen: den Blaulichtspieltag. Alle, die beruflich oder privat bei Feuerwehr, Sanitätsdienst, Polizei, THW, Bundeswehr oder ähnlichen Organisationen tätig sind, erhalten kostenlosen Eintritt. Nach dem Spiel würden sich die Celtics freuen, wenn alle Türkheimer Fans auf die Eisfläche kommen, um mit dem Team ein Mannschaftsfoto zu machen.

Vor einer Woche wäre die Partie spannender gewesen

Sportlich gesehen hat die Partie etwas an Brisanz verloren: Die Gäste verspielten am vergangenen Wochenende ihre rechnerische Chance auf einen Play-off-Platz durch die Niederlage gegen Schongau. Für sie geht es nun nur noch darum, die Saison als Dritter abzuschließen.

Für die Celtics geht es darum, sich nach den beiden Niederlagen zuletzt mit einem Heimsieg positiv auf die Play-offs einzustimmen. „Als Team müssen wir aus den letzten beiden Spielen die sechs Punkte mitnehmen, um mit einem guten Gefühl in die Play-offs starten zu können. In den letzten Partien hat uns die nötige Effizienz vor dem Tor gefehlt. Diese werden wir in den Play-offs und gegen Teams wie Bad Bayersoien definitiv brauchen“, sagt Celtics-Stürmer Matthias Wexel vor der Partie.

Der ESV Türkheim ist wieder vollzählig

Gute Nachrichten gibt es derweil aus dem Lazarett der Türkheimer Celtics. Mit Maximilian Sams ist nun auch der letzte verletzte Spieler wieder ins Training eingestiegen, sodass die Türkheimer am Sonntag auf den kompletten Kader zurückgreifen können. „Glücklicherweise sind bei uns alle ausgefallenen Spieler wieder genesen und daher können wir wieder in Top-Besetzung antreten“, sagt Wexel. (mz)

