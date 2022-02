Eishockey-Profi Markus Eisenschmid spricht von „falscher Erwartungshaltung“

Plus Aufbau, Überzahl, Powerplay: Der deutschen Nationalmannschaft mangelte es bei Olympia an einigen Stellen, findet DEL-Spieler Markus Eisenschmid aus Kaufbeuren.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist am Dienstagmorgen aus dem olympischen Eishockey-Turnier ausgeschieden. Die Slowakei zerstörte mit einem klaren 4:0-Sieg sämtliche Medaillenträume deutscher Eishockey-Anhänger. Auch in der Vorrunde hatte Deutschland nur ein Spiel gewonnen – beim 3:2 gegen China.