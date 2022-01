Eishockey-Star Reimer: „Ich drücke den Jungs die Daumen“

Plus Das deutsche Eishockey-Team fährt ohne einen Allgäuer Profi zu den Olympischen Spielen. Trotzdem glaubt der Mindelheimer Patrick Reimer, dass die Mannschaft ein gutes Turnier spielen kann.

Als der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag den Kader für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) bekannt gab, fiel sofort eines auf: Nationaltrainer Toni Söderholm verzichtet auf sämtliche Allgäuer Eishockey-Profis.