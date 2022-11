Eishockey

vor 17 Min.

Eishockeyklubs im Fernduell mit der Fußball-WM

Trotz des parallel laufenden WM-Eröffnungsspiels am Sonntag wird das Stadion in Kaufbeuren zum Heimspiel gegen den EV Landshut mit 3100 Zuschauern restlos ausverkauft sein. Auch in Türkheim und Bad Wörishofen rechnet man nicht mit einem großen Zuschauerschwund.

Plus Wenn am Sonntag die Fußball-WM in Katar eröffnet wird, spielen in der Region die Eishockeyvereine um Punkte – und die Gunst der Zuschauer.

Von Axel Schmidt und Manuel Weis Artikel anhören Shape

Wenn am Sonntag um 17 Uhr die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar eröffnet wird, werden zahlreiche Sportfans vor dem Fernseher sitzen. Experten rechnen wieder mit hohen Zuschauerzahlen – einigen Boykott-Aufrufen zum Trotz. In Kaufbeuren findet zeitgleich am Sonntag ein anderes Sporthighlight statt; nämlich das Eishockey-Derby zwischen dem ESVK und Landshut. Seit Tagen ist das Stadion in Kaufbeuren restlos ausverkauft, 3100 Fans ziehen den Pucksport dem WM-Spiel zwischen Katar und Ecuador also vor.

