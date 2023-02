ESV Kaufbeuren akzeptiert Geldstrafe nach Fahnen-Eklat

Plus Die Fan-Aktion mit beleidigendem Banner wird vom Disziplinarausschuss der DEL2 als „menschenverachtend“ eingestuft. Für den ESV Kaufbeuren wird es deshalb teuer.

Die Wächter über Recht und Ordnung in der zweiten Eishockey-Bundesliga haben schnell reagiert. Einen Tag nach dem Fahnen-Eklat beim Heimspiel des ESV Kaufbeuren gegen den EV Landshut hat der Disziplinarausschuss der DEL2 ein Ermittlungsverfahren sowohl gegen den Verein als auch gegen den Stürmer Jacob Lagacé eröffnet, am Donnerstag wurde es mit einem erwartbaren Urteil bereits wieder beendet.