ESV Kaufbeuren: ein Team mit zwei Gesichtern

Daheim spielen die Joker derzeit stark wie seit Jahren nicht. Ein ganz anderes Bild bietet sich bei Auswärtsspielen. Warum der ESV Kaufbeuren in der Fremde oft wie ausgewechselt wirkt.

Manche Eishockeyteams haben zwei Gesichter. So auch der ESV Kaufbeuren, der nach über 40 absolvierten Pflichtspielen großartiger Zweiter der DEL 2 ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit die erfolgreichste Hauptrunde seit vielen Jahren spielen wird.

Der Erfolg fußt in erster Linie aber auf einer ungeheuren Heimstärke. 17 der bisher 20 Matches in der heimischen Energie Schwaben Arena haben die Buron Joker gewonnen. Auswärts sieht die Lage ganz anders aus. Hier steht aus den vergangenen zehn Partien gerade einmal ein Sieg nach regulärer Spielzeit, zwei weitere Matches entschied der ESVK nach der 60. Minute noch für sich. Auswärts verlor Kaufbeuren in den vergangenen Wochen auch gegen Mannschaften, die im Tabellenkeller zu finden sind, etwa Crimmitschau und Bayreuth. Am Freitag nun gastieren die Joker in Krefeld (19.30 Uhr), ehe am Sonntag ab 17 Uhr Schlusslicht Bayreuth nach Kaufbeuren kommt.

Das Trainerteam will sich nicht verrückt machen lassen

„Wir sind ja nicht dumm“, sagt Trainer Daniel Jun auf die aktuelle Auswärtsschwäche von Kaufbeuren angesprochen. Man wisse also um die Statistik. Es wäre aber ein Fehler, sich deshalb nun „verrückt machen zu lassen.“ Woran es zur Zeit liegt, dass der ESVK auf fremdem Eis nicht recht in Fahrt kommt, ist unklar. „Im Prinzip muss sich ein Spieler schon mit dem Spiel auseinandersetzen, wenn er in Kaufbeuren in den Bus einsteigt. Die unmittelbare Vorbereitung beginnt dann direkt beim Aussteigen aus dem Bus“, sagt Jun über den generellen Ablauf.

Schon vor Wochen hätten die Trainer Marko Raita und Daniel Jun mit der Mannschaft diesbezüglich gesprochen. Hauptproblem sei, sagt Jun, dass die Joker in der Fremde zu wenige Tore schießen. In den zurückliegenden drei Partien gelang jeweils nur eines. „Unsere Gegner agieren stets sehr defensiv. Wir haben da kein passendes Mittel dafür gefunden“, sagt Jun, sehr wohl betonend, dass alle Spiele bis zum Schluss eng waren. In der Tat: Alle fünf Auswärtsspiele, die im Januar stattfanden, endeten mit gerade einmal einem Treffer Unterschied. Ein großes Thema ist die Flaute in der Fremde beim ESVK aber nicht. „Es wäre unser größter Fehler, wenn wir uns jetzt da verrückt machen würden“, glaubt Jun.

In Krefeld wird es spannend

Gleichwohl wird das Gastspiel beim langjährigen DEL-Klub in Krefeld nicht einfach. Über 600 Kilometer Wegstrecke einfach müssen die Kaufbeurer auf sich nehmen. Geht es nach den bisherigen drei Spielen der Saison zwischen beiden Mannschaften, dann steht ein sehr enges Match zwischen dem Zweiten und Vierten bevor. Zwei Mal endete die Partie bis dato mit 2:3 (jeweils einmal für den ESVK, einmal für die Pinguine), Ende Dezember setzte sich Krefeld erst im Penaltyschießen mit 2:1 durch.

Lesen Sie dazu auch