ESV Türkheim: Fans und Spieler machen gute Mienen zum bitteren Spiel

Im letzten Heimspiel der Eishockey-Hauptrunde müssen sich die Türkheimer Celtics der Effektivität geschlagen geben. Klar ist nun: Mit dem Gruppensieg wird es nichts mehr.

Mit einer knappen Niederlage mussten sich die Türkheimer Celtics am Sonntagabend im letzten Heimspiel der Hauptrunde von ihren Fans verabschieden. Gegen den Tabellendritten der Eishockey-Bezirksliga, die SG Bad Bayersoien/ Peiting 1b, hieß es nach 60 spannenden Minuten schließlich 2:4.

Zwar war der ESV Türkheim von Beginn an bemüht, die Spielkontrolle an sich zu reißen, doch die ersten Schussversuche Richtung Gästetor waren harmlos und kein Problem für den sicheren Torhüter Maximilian Eirenschmalz.

Ein Konter schockt die Türkheimer früh

In der fünften Minute gingen die Gäste durch einen Konter in Führung. Und die zeigte Wirkung, denn die Türkheimer taten sich nun noch schwerer, in die Partie zu kommen.

Als in der 15. Spielminute Maximilian Sams für zwei Minuten auf die Strafbank musste, nutzten die Gäste nur wenige Sekunden später ihre Überzahlsituation zum 0:2.

Der ESV Türkheim (blau-gelbe Trikots) verlor sein Heimspiel gegen die SG Bad Bayersoien/Peiting 1b mit 2:4. Foto: Martin Mersberger

Dieser Gegentreffer schien die Celtics jedoch endlich wachgerüttelt zu haben. Die letzten Minuten im ersten Drittel schnürten sie die Gäste im Angriffsdrittel regelrecht ein und der Anschlusstreffer lag in der Luft. Der fiel jedoch erst im zweiten Drittel: In der 25. Spielminute sorgte Bastian Hitzelberger, mit einem satten Schlagschuss von der blauen Linie zum 1:2-Anschlusstreffer. Trotz enormen Drucks blieb es zunächst dabei.

Die Türkheimer kommen im Schlussdrittel zum Ausgleich

Im Schlussdrittel aber sollte der Ausgleich gelingen: In der 54. Minute tankte sich Markus Kerber durch die Gästeabwehr, umkurvte Torhüter Eirenschmalz und schob zum hochverdienten 2:2 ein. Jetzt wollten die Celtics noch einen drauflegen und den Führungstreffer erzielen. Als jedoch Matthias Wexel vier Minuten vor Spielende auf die Strafbank musste, geschah das, womit wohl keiner der gut 170 Zuschauer mehr gerechnet hatte. Bei einem wilden Durcheinander vor dem Türkheimer Tor sprang die Scheibe zu Johannes Barnsteiner der sich die Chance nicht nehmen ließ und zur erneuten Führung für die Gäste traf.

Türkheim setzte nun alles auf eine Karte und wollte den Gegentreffer schnellstmöglich egalisieren. Doch ein plötzliches 2:4 für die Gäste aus der Kategorie Sonntagsschuss machte alle Türkheimer Hoffnungen auf den Ausgleich zunichte, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Die SG Bad Bayersoien/Peiting 1b zeigte den Celtics an diesem Abend, was Effektivität bedeutet: In Drittel zwei und drei haben die Gäste lediglich jeweils fünf Mal aufs Tor geschossen. Die Celtics dagegen mehr als dreimal so oft. Türkheims A-Kapitän Marco Fichtl ordnete die Partie nach Spielende wie folgt ein: „Im ersten Drittel haben wir wieder das Spiel verschenkt. Da hilft es auch nichts, wenn man zwei Drittel dominiert und gleichzeitig den Gegentreffern vom Anfang hinterherrennt.“

Die Möglichkeit zu alter Form zurückzufinden bevor die Play-offs starten haben die Celtics am kommenden Freitag. Dann steht um 20 Uhr in Memmingen gegen den HC Maustadt das letzte Bezirksliga-Hauptrundenspiel der Saison an. (mz)