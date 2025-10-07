Der ESV Türkheim startet erfolgreich in die neue „Eiszeit“

Drei Vorbereitungsspiele standen bei der Saisoneröffnung des ESV Türkheim auf dem Programm. Sowohl die U11, die U20 als auch die erste Mannschaft der Celtics trafen dabei auf den ESV Buchloe. Zudem wurden in feierlichem Rahmen im Sieben-Schwaben-Eisstadion sämtliche Mannschaften des ESVT für die neue Eishockey-Saison vorgestellt.

Bei der U11 wird zwar wie gewohnt nicht über das Endergebnis berichtet, weil der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen soll, doch es sei so viel gesagt, dass alle Kinder nach dem Spiel glücklich vom Eis gegangen sind. Die U20-Junioren des ESVT konnten ihr Testspiel gegen die Pirates mit 6:2 für sich entscheiden.

Der ESV Türkheim tut sich schwer gegen den Ligarivalen aus Buchloe

Und auch die erste Mannschaft der Celtics ging gegen die 1b-Vertretung aus Buchloe am Ende als Sieger vom Eis. Doch es war für die Mannschaft von Trainer Bastian hitzelberger ein hartes Stück Arbeit. Erst im Penaltyschießen konnte der Ligarivale mit 3:2 bezwungen werden.

Icon vergrößern Türkheims Verteidiger Michael Urbanek (links) im Gespräch mit seinem Gegenspieler Magnus Wagner. Foto: Martin Mersberger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Türkheims Verteidiger Michael Urbanek (links) im Gespräch mit seinem Gegenspieler Magnus Wagner. Foto: Martin Mersberger

Im Tor der Türkheimer stand Rückkehrer Johannes Schöner. Auch der zweite Rückkehrer, Florian Döring, stand auf dem Eis. Er war es auch, der die Celtics mit einem Abstauber ind er 18. Minute in Führung schoss. Der zweite Spielabschnitt begann aufgrund von Schwierigkeiten mit der Eisfläche etwas verzögert, doch die Türkheimer Eismeister konnten das Problem beheben. Die Unterbrechung schien den Gästen aus Buchloe mehr genutzt zu haben als den Celtics. Denn in der 34. Minute gelang den Gästen der Ausgleich durch Patrick Imhof.

Erst im Penaltyschießen steht der Testspielsieg fest

Im Schlussdrittel drängte der ESV Türkheim auf die erneute Führung. Doch die mangelnde Chancenverwertung rächte sich und in der 47. Minute schoss Kevin Deutsch die Buchloer in Führung. Aber die Celtics steckten nicht auf, trafen in der Folge zweimal den Pfosten und einmal die Latte. Erst kurz vor Spielende schoss Marco Fichtl den verdienten Ausgleich. Beim anschließenden Penaltyschießen trafen Jakob Bottner und Sascha Volger für den ESV Türkheim. Celtics-Torhüter Patrick Zibrowius hielt zwei Buchloer Versuche und so ging der Sieg am Ende doch noch an den ESVT.

Icon vergrößern In einem knappen Spiel behielt der ESV Türkheim am Ende mit 3:2 nach Penaltyschießen die Oberhand. Foto: Martin Mersberger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In einem knappen Spiel behielt der ESV Türkheim am Ende mit 3:2 nach Penaltyschießen die Oberhand. Foto: Martin Mersberger

Es war mit Sicherheit keine Glanzleistung, die die Türkheimer am Sonntagnachmittag aufs Eis brachten. Die wenigen Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen machten sich bemerkbar. Umso glücklicher sind die Türkheimer, dass sie ab dieser Woche regelmäßig im eigenen Stadion trainieren können. Das nächste Vorbereitungsspiel steht schon am Freitag auf dem Programm. Um 19.30 Uhr testen die Celtics auswärts beim EV Berchtesgaden.

Karten Heisters, 1. Vorsitzender des ESV Türkheim, war zufrieden: „Die Saisoneröffnung war ein aufregendes und bedeutendes Ereignis für alle Mitglieder des ESVT. Es war eine großartige Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken und den Teamgeist zu fördern. Dass wir den Tag zusätzlich sportlich erfolgreich gestalten konnten, ist natürlich umso schöner.“ (mz)