Eishockey

18:02 Uhr

ESV Türkheim gewinnt hitziges Derby in Buchloe

Nein, das ist nicht die Strafbank, sondern die Ersatzbank des ESV Türkheim. Im Bezirksliga-Derby gegen den ESV Buchloe 1b war die „Kühlbox“ jedoch auch ziemlich gut besetzt. Am Ende kamen beide Mannschaften auf insgesamt 81 Strafminuten.

Plus In der Eishockey-Bezirksliga liefern sich der ESV Buchloe 1b und der ESV Türkheim ein hartes Duell. An dessen Ende stehen ein klarer Sieger - und über 80 Strafminuten.

Wenn ein Eishockeyspiel um 11.30 Uhr beginnt und erst gegen 14 Uhr nach regulärer Spielzeit endet, dann hat sich einiges getan. So geschehen beim Bezirksliga-Derby zwischen dem ESV Buchloe 1b und dem ESV Türkheim. Dabei waren es weniger die vier Tore, sondern die zahlreichen Strafzeiten, die für viele Unterbrechungen sorgten.

