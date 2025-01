ESV Türkheim macht den nächsten Schritt in Richtung Play-offs

Das erste Heimspiel 2025 brachte dem ESV Türkheim gleich einen schweren Brocken: Gegen die SG Königsbrunn wollten die Celtics nicht nur ihre weiße Weste behalten, sondern auch einen Gegner im Kampf um die Play-off-Plätze auf Abstand halten.

Vor der Partie musste Türkheims Trainer Bastian Hitzelberger einige Ausfälle kompensieren: Neben den Verletzten Döring, Schorer, J. Sirch und Bader fielen kurzfristig auch Florian Kaiser aus beruflichen Gründen und Maximilian Sams krankheitsbedingt aus. Doch die Celtics meisterten dies mit Bravour.

160 Zuschauer sehen einen dominanten Gastgeber

Von Beginn an dominierten die Hausherren vor 160 Zuschauern die Partie. Königsbrunn wusste sich vor allem in den Anfangsminuten oftmals nur mit Icings zu helfen und schien mit dem Türkheimer Sturmlauf überfordert zu sein. Doch trotz guter Chancen für Türkheim stand auf der Anzeigetafel im Sieben-Schwaben-Stadion lange die Null. Zwischenzeitlich hatten auch die Gäste die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Zwei Alleingänge parierte Celtics-Torhüter Michael Bernthaler überragend und verhinderte so eine Führung der Pinguine. In der 14. Minute ging Türkheim dann verdient in Führung. Nach Zuspiel von Marius Dörner traf Marco Fichtl aus dem Slot zum 1:0. Vielmehr passierte im ersten Drittel nicht mehr.

Im zweiten Drittel fehlte den Celtics etwas der Biss, und Königsbrunn kam zu guten Möglichkeiten. Eine davon nutzte Dominic Erhard zum Ausgleich (26.). Der Gegentreffer schien den ESVT aber wieder wachgerüttelt zu haben. Keine zwei Minuten später versenkte Lucas Lerchner einen Alleingang sehenswert im Kreuzeck, ehe er kurz danach das 3:1 erzielte. Sein Schuss fand über Umwege und etwas glücklich den Weg ins Tor. Nun war Türkheim wieder die tonangebende Mannschaft. Kurz nach einer überstandenen Unterzahlsituation brachte Michael Urbanek die Scheibe zu Lucas Lerchner, der den freistehenden Darius Sirch bediente. Sein Schlagschuss schlug im langen Eck ein und markierte den 4:1-Pausenstand.

Im Schlussdrittel spielen die Türkheimer zu oft in Unterzahl

Mit dieser komfortablen Führung gingen die Celtics in den letzten Spielabschnitt. Doch statt der Vorentscheidung hagelte es viele Strafzeiten für die Celtics, die ab der 50. Spielminute fast nur noch in Unterzahl agierten. Das nutzte Königsbrunn zum 4:2-Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es nicht. „Dass es kein leichtes Spiel werden wird, war uns von vornherein klar“, sagte der Mann des Spiels, Lucas Lerchner nach der Partie. „Dennoch haben wir trotz vieler unnötigen Strafzeiten Kampfgeist bewiesen und so einen weiteren Sieg einholen können. Hervorzuheben ist die starke Leistung von Michael Bernthaler. Ohne unseren spitzen Schlussmann hätte das Ergebnis anders ausgesehen.“