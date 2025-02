ESV Türkheim und EV Bad Wörishofen im Fernduell um Platz eins

Vor dem letzten Hauptrunden-Wochenende in der Eishockey-Bezirksliga West steht der EV Bad Wörishofen an der Tabellenspitze. Punktgleich dahinter, aufgrund des schlechteren Torverhältnisses, rangiert der ESV Türkheim. Das kann sich aber noch ändern.

Die Türkheimer haben noch zwei Spiele zu absolvieren, der EV Bad Wörishofen nur eins. Gewinnt der ESV Türkheim seine beiden Partien am Wochenende, geht er als Gruppensieger der Bezirksliga West in die Play-offs und hat im Viertelfinale Heimrecht. Die Wörishofer Wölfe stehen zwar ebenfalls bereits sicher in den Play-offs, müssten als Zweiter jedoch mit einem Auswärtsspiel in die Best-of-three-Serie starten.

Der ESV Türkheim ruft am Sonntag den „Blaulichtspieltag“ aus

Vier Punkte benötigt der ESV Türkheim aus den noch ausstehenden zwei Heimspielen, um als Gruppenerster in die Play-offs einzuziehen. Die ersten Zähler sollen am Freitagabend aufs Konto kommen. Um 19.30 Uhr gastiert die 1b des ESC Kempten in Türkheim. Für die Gäste geht es aus tabellarischer Sicht um nichts mehr, mit 21 Punkten aus 19 Spielen stehen sie auf Rang sieben.

Am Sonntag folgt dann um 16.30 Uhr das Heimspiel gegen die SG Maustadt. Wie schon in den vergangenen Jahren veranstaltet der ESVT für dieses letzte Hauptrundenspiel einen sogenannten „Blaulichtspieltag“. Das bedeutet: Alle, die beruflich oder privat in Feuerwehr, Sanitätsdienst, Polizei, THW, Bundeswehr, Wasserwacht oder ähnlichen Organisationen tätig sind, erhalten kostenlosen Eintritt zu diesem Spiel. Eingeschlossen sind auch alle, die im Gesundheitswesen oder in der Pflege arbeiten. Als besonderes Highlight kommt wieder die Freiwillige Feuerwehr Türkheim mit einem Einsatzfahrzeug, das man besichtigen kann.

Mit der SG Maustadt haben die Celtics noch eine Rechnung offen

Der HC Maustadt steht als aktuell sechstplatzierter der Gruppe West recht passabel da, hat aber noch drei verbleibende Partien und möchte mit Sicherheit den ein oder anderen Tabellenplatz gut machen. Dass die Memminger mit den Teams aus dem oberen Tabellendrittel mithalten können, haben sie mehrfach gezeigt. Auch die Celtics taten sich im Hinspiel schwer und konnten den HCM erst nach Penaltyschießen bezwingen. Auch die übrigen Fans der Celtics gehen an diesem Tag nicht leer aus: Die Mannschaft will sich mit 50 Litern Freibier für die großartige Unterstützung in der bisherigen Saison bei ihren Fans verdanken. Ausgeschenkt wird nach Spielende vor der Celtics-Kabine.

Co-Trainer Felix Furtner fordert von den Celtics vollen Einsatz: „Im Hinspiel gegen die Sharks haben wir uns gerade am Anfang schwergetan. Das kann uns am Freitag auch passieren, was uns aber nicht von unserer Spielweise abbringen soll. Wir müssen zu hundert Prozent bei der Sache sein, um die drei Punkte zu Hause zu behalten.“ Mit der SG Maustadt habe man ohnehin noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen: In Memmingen mussten die Türkheimer ihren ersten Punktverlust der Saison hinnehmen. „Im letzten Heimspiel der Hauptrunde werden wir wieder alles in die Waagschale werfen, um uns Platz eins zu sichern. Die Jungs wissen, um was es geht, und sind voll motiviert, beide Spiele zu gewinnen“, so Furtner.

Der EV Bad Wörishofen ist auf Schützenhilfe angewiesen

Beim Lokalrivalen EV Bad Wörishofen hofft man derweil auf Schützenhilfe aus Kempten oder Memmingen. Denn sollten die Celtics Federn lassen, könnten die Wörishofer Wölfe mit einem Sieg am Samstag (18.45 Uhr) bei der EG Woodstocks Augsburg den Spitzenplatz doch noch erobern. Dazu ist jedoch ein Sieg notwendig.

Die Woodstocks aus Augsburg stehen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz, in 19 Partien konnten die Fuggerstädter zwölfmal als Sieger vom Eis gehen, davon zweimal in Verlängerung. Gerade bei den Heimspielen im DEL-Stadion der Augsburger Panther haben sich die Woodstocks als sehr heimstark präsentiert – die Wölfe sind also gewarnt. Für das Auswärtsspiel steht Wölfe-Coach Charly Schönberger fast der gesamte Kader zur Verfügung, auch der zuletzt erkrankte Kapitän Patrick Münch steht wieder in der Startaufstellung: „Wir wollen in Augsburg an unsere zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen und den Schwung mit in die Meisterrunde nehmen. Wenn wir noch Gruppenerster werden wollen, gilt es unbedingt in Augsburg zu gewinnen und die drei Punkte einzufahren.“