Der EV Bad Wörishofen trifft auf einen alten Bekannten

Am Sonntagabend holte sich der ESV Türkheim noch einmal ordentlich Selbstbewusstsein für die anstehenden Play-off-Spiele in der bayerischen Eishockey-Bezirksliga. Mit 9:3 wurde die SG Maustadt aus dem Sieben-Schwaben-Eisstadion geschossen. Die Celtics sind bereit für die Saison-Verlängerung.

Als Gruppenerster qualifizierte sich der ESV Türkheim für die K.o-Runden. Dabei wäre den Celtics beinahe die perfekte Saison gelungen: eine ohne Niederlage. Erst Ende Januar mussten die Türkheim beim Gastspiel in Memmingen den ersten Punktverlust hinnehmen. Der 4:3-Sieg wurde erst nach Penaltyschießen perfekt gemacht. Zwei Wochen später war es dann so weit: In Königsbrunn kassierten die Türkheimer mit 3:4 nach Penaltyschießen die erste und einzige Saisonniederlage.

Für den ESV Türkheim geht es nach München

Im Schlussspurt machten die Türkheimer den Gruppensieg vor dem EV Bad Wörishofen souverän perfekt. Damit haben die Türkheimer nun den Vorteil, in den Play-offs das Heimrecht zu haben, sprich: Sollte es in der Best-of-three-Serie ein drittes Spiel geben, findet das im Sieben-Schwaben-Eisstadion statt.

Gegner im Play-off-Viertelfinale ist der Münchner Eishockey Klub, der die Süd-Staffel als Vizemeister abschloss. Der ESV Türkheim dürfte demnach als Favorit in die Viertelfinalspiele gehen. Das erste Spiel findet am Freitagabend (19.30 Uhr) in Türkheim statt, das zweite Spiel steigt am Samstag (19.30 Uhr) in München.

Für das Auswärtsspiel in München bietet der ESV Türkheim wieder einen Fanbus an. Dieser fährt bei entsprechender Anmeldung (Telefon: 0173/2347279) von mindestens 50 Teilnehmern um 17.30 Uhr am Eisstadion ab. Sollte ein drittes Spiel für die Entscheidung benötigt werden, würde dieses am Freitag, 28. Februar, um 19.30 Uhr im Sieben-Schwaben-Eisstadion in Türkheim ausgetragen.

Die Wörishofer Wölfe treffen erneut auf Mittenwald

Während der ESV Türkheim einem unbekannten Gegner gegenübersteht, treffen die Wölfe aus Bad Wörishofen auf denselben Gegner, wie im Vorjahr. Auch 2024 hieß der Gegner im Viertelfinale EV Mittenwald. Damals war das Weiterkommen für die Wölfe nach zwei 11:2-Siegen gegen das Team aus dem Oberland praktisch nur Formsache. Ob es diesmal ähnlich läuft?

Das erste Spiel findet am Samstag um 20 Uhr in Garmisch-Partenkirchen statt, Spiel zwei folgt keine 24 Stunden später am Sonntag um 19.30 Uhr in Bad Wörishofen. „Die Terminfindung war denkbar schwierig, da sich der EV Mittenwald in Garmisch hinter der Oberliga-Mannschaft vom SC Riessersee anstellen muss“, erklärt EVW-Trainer Christoph Seitz. „Die zwei Spiele in nicht einmal 24 Stunden werden sicherlich knackig.“