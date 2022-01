ESVK-Trainer Tray Tuomie: „Wir wollen in die Play-offs“

Plus Trotz einer stattlichen Niederlagenserie sieht der Trainer des ESV Kaufbeuren seine Mannschaft immer noch im Rennen um die Play-offs. Was ihn optimistisch stimmt.

Das 1:2 nach Verlängerung gegen die Lausitzer Füchse war die achte Niederlage des ESV Kaufbeuren in Serie. Was Trainer Tray Tuomie zur Negativserie sagt.