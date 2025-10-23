Der EV Bad Wörishofen eröffnet die Bezirksligasaison

Als Saisonziel gibt Christoph Seitz ein Datum aus: „Wir wollen bis Ende März spielen“, sagt der neue Cheftrainer des Eishockey-Bezirksligisten EV Bad Wörishofen. Der letzte Final-Spieltag in der bayerischen Bezirksliga ist am 29. März angesetzt.

Ein hohes Ziel also für den neuen Coach, der so neu gar nicht ist. Schon in der vergangenen Spielzeit stand der 36-Jährige neben EVW-Urgestein Karl Heinz Schönberger an der Bande.

Ein neues Trainerduo steht in Bad Wörishofen an der Bande

In die neue Spielzeit geht Seitz nun erstmals als Cheftrainer des EV Bad Wörishofen. Ihm zur Seite steht Christian Rybniker. „Der Altersunterschied ist jetzt nicht mehr so groß“, sagt Seitz. „Es ist nicht mehr die Vater-Sohn-Konstellation“, sagt er und lacht. Rybniker ist nur ein gutes Jahr älter als Seitz, der ihm jedoch eines voraushat: den Trainerschein.

Karl Heinz Schönberger (rechts) übergab den Cheftrainerposten nach der abgelaufenen Saison an Christoph Seitz (links). Foto: Andreas Lenuweit

„Ich muss noch eine Abschlussprüfung im Sinne einer Lehrprobe machen. Ich denke, dass ich das vor Weihnachten noch hinkriege“, sagt Seitz, der den Status „Trainer in Ausbildung“ hat. Auch ohne Trainerschein bringt er die Wörishofer Wölfe seit Sommer auf Kurs für die anstehende Bezirksligasaison. In den vergangenen beiden Jahren war jeweils das Play-off-Halbfinale Endstation für den EVW. Beide Male scheiterten die Wölfe am EHC Mitterteich.

Das Ziel ist das Bezirksliga-Finale

Diesmal soll der Weg für die Wölfe ins Finale führen. Die Chancen stehen nicht schlecht: Die Mannschaft ist zusammengeblieben, der Trainer ist praktisch derselbe. Neu hinzugekommen sind mit Christopher Mitchell und Philip Zabel zwei junge Stürmer. Christopher Mitchell (25) ist der Sohn des Sportdirektors der Augsburger Panther, Larry Mitchell, und spielte zuletzt beim ESC Kempten in der Bayernliga. Philip Zabel (23) kommt ebenfalls aus der Bayernliga, er spielte zuletzt bei der EA Schongau. „Beide hatten keine Startschwierigkeiten und passen super in unser Team“, schwärmt Seitz.

Philip Zabel ist einer von zwei Neuzugängen der Wörishofer Wölfe. Foto: Andreas Lenuweit

Auch in der Verteidigung gibt es einen „Neuzugang“: Der lange verletzte und danach beruflich verhinderte Philipp Gejerhos wird nun endlich regelmäßig für die Wörishofer auf dem Eis stehen. „Er bringt viel Erfahrung mit“, sagt Christoph Seitz. „Er ist so etwas wie der verlängerte Arm des Trainers auf dem Eis.“ Der 31-jährige Kaufbeurer hat beim ESV Kaufbeuren sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen und schnupperte 2013/14 sogar DEL2-Luft. Es folgten Oberliga-Stationen in Weiden, Essen, Lindau und Memmingen, ehe Gejerhos 2022 beim EV Bad Wörishofen landete. Fehlen wird dem EV Bad Wörishofen längere Zeit Kevin Strecker. Der Stürmer hat sich im Sommer beim Inline-Hockey eine Schulterverletzung zugezogen.

Der EV Bad Wörishofen bezwingt einen Landesligisten

Der EV Bad Wörishofen hat laut Seitz eine „ordentliche Vorbereitung“ gespielt. Zum Auftakt der Testspielserie gab es gegen den Landesligisten SC Forst eine knappe 2:3-Niederlage. Es sollte die einzige Pleite bleiben. Gegen den Bezirksligisten SE Freising traten die Wölfe zweimal an – und gewannen beide Partien (6:2, 9:3). Den Abschluss bildete das Heimspiel gegen den Landesligisten EV Fürstenfeldbruck, das mit 4:2 gewonnen wurde. „Mir wäre ein Unentschieden fast lieber gewesen, denn jetzt müssen wir wieder schauen, dass wir die Jungs auf den Boden herunterbekommen“, sagt Seitz.

In seinem letzten Testspiel gewann der EV Bad Wörishofen (weiß-blaue Trikots) gegen den Landesligisten EV Fürstenfeldbruck. Foto: Andreas Lenuweit

Die Bezirksliga West hat ihr Gesicht zur neuen Saison etwas verändert: Statt der Teams aus Schongau und Bad Bayersoien gehen nun die 1b-Mannschaften des EV Fürstenfeldbruck und des RC Lechbruck auf Punktejagd. „Das bedeutet, dass wir zweimal in einem Freiluftstadion spielen“, sagt Seitz. Um den Gruppensieg werden aber die beiden neuen Mannschaften kaum mitreden können.

Ein Trio dürfte den Gruppensieg unter sich ausmachen

Den dürfte das Trio um den EV Bad Wörishofen, ESV Türkheim und SG Königsbrunn unter sich ausmachen. Davon ist auch Seitz überzeugt: „Der ESV Türkheim dürfte unser härtester Gegner werden“, sagt er. Während die Türkheimer am Auftaktwochenende wegen einer Hochzeitsfeier eines ihrer Spieler noch kein Spiel absolvieren, eröffnen die Wörishofer Wölfe die Saison am Freitagabend (20 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die EG Woodstocks Augsburg. Nur zwei Tage später gastiert die SG Maustadt/Memmingen in der Bad Wörishofer Eisarena.

Stimmungsvoll wird es am 31. Oktober wieder, wenn der EV Bad Wörishofen den ESV Türkheim empfängt. Foto: Andreas Lenuweit

Der erste Höhepunkt folgt am 31. Oktober, wenn der EVW zum dritten Heimspiel nacheinander den ESV Türkheim zum Lokalderby empfängt. Eine Woche später ist dann die SG Königsbrunn in Bad Wörishofen zu Gast. „Vier Heimspiele zum Auftakt, davon zwei gegen die beiden direkten Konkurrenten um Platz eins – da wissen wir gleich, wo wir stehen“, sagt Seitz.