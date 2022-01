Eishockey

vor 15 Min.

EV Bad Wörishofen trennt sich von seinem Trainer

Plus Sportlich hat der EV Bad Wörishofen die Play-offs in der Landesliga verpasst - und zieht nun die Konsequenzen. Einen Nachfolger für Markus Kiefl gibt es bereits.

Von Axel Schmidt

„The same procedure as last year“ – wie schon öfter in den vergangenen Jahren erlebt ein Trainer des EV Bad Wörishofen das Saisonende nicht. Wie der Eishockey-Landesligist nun mitteilt, hat sich der Verein kurz vor dem Jahreswechsel von Trainer Markus Kiefl getrennt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

