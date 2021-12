EV Bad Wörishofen will sich mit zwei Siegen selbst beschenken

Plus Im Vorrunden-Finale am Weihnachtswochenende warten zwei lösbare Aufgaben auf die Wörishofer Wölfe.

Am Weihnachts-Wochenende stehen für die Wörishofer Wölfe die letzten beiden Begegnungen der Landesliga-Vorrunde auf dem Programm. Durch die unglückliche Niederlage gegen Lechbruck am vergangenen Wochenende rutschte der EVW auf Platz sechs ab. Um noch Chancen auf einen Aufstiegsrundenplatz zu haben, müssen sich die Wörishofer nun mit zwei Siegen selbst zu Weihnachten beschenken.