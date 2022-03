Frauen des ECDC Memmingen legen in der Finalserie gut los

Die Finalserie um die deutsche Meisterschaft der Frauen startet ausgeglichen: Zuerst gewinnen die Memmingerinnen ihr Heimspiel, dann gleicht Ingolstadt aus.

Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind erfolgversprechend in das Finale um die deutsche Meisterschaft gestartet. Im ersten von möglichen fünf Spielen besiegte das Team von Trainer Waldemar Dietrich den ERC Ingolstadt mit 3:2 nach Verlängerung. Einen Tag später aber folgte die Ingolstädter Antwort.

500 Fans jubeln in Memmingen über Overtime-Tor

Den viel umjubelten Treffer vor über 500 Zuschauern im ersten Finalspiel in Memmingen erzielte Lena Kartheininger in der 14. Minute der Overtime. Damit gingen die Frauen des ECDC Memmingen in der Serie „Best-of-five“ in Führung. Doch nur einen Tag später war die Serie wieder ausgeglichen. Denn am Sonntag gewann Ingolstadt zuhause mit 3:1. Weiter geht es am kommenden Samstag in Memmingen. (twß)

ECDC Memmingen – ERC Ingolstadt 3:2 n. V. (1:1, 0:0, 1:1; 1:0)

Tore 1:0 Weidenfelder (8.), 1:1 Eisenschmid (16.), 1:2 Matschke (43.), 2:2 Swikull (55.), 3:2 Kartheininger (60. + 14.). Strafminuten ECDC 10, ERCI 8. Zuschauer 530.

ERC Ingolstadt – ECDC Memmingen 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Tore 1:0 Sabus (3.), 2:0 Schiefer (3.), 2:1 Kluge (8.), 3:1 Karpf (60.) Strafminuten ERCI 14, ECDC 12. Zuschauer 486.