Frauen des ECDC Memmingen stehen im Finale

Sie haben es tatsächlich geschafft: Nach zwei Siegen in Mannheim treffen die Memmingerinnen nun im Finale um die deutsche Meisterschaft auf Ingolstadt.

Mit einem 1:0-Sieg und einem 3:2-Erfolg in der Verlängerung bei den Mad Dogs Mannheim sind die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen ins Finale um die deutsche Meisterschaft eingezogen. Gegner ist der ERC Ingolstadt, der den amtierenden Meister Planegg im zweiten Halbfinale mit 3:0 aus dem Rennen gekegelt hat. Im Modus Best-of-5 haben die Mau-städterinnen am kommenden Samstag (17.15 Uhr) zuerst Heimrecht am Hühnerberg, tags darauf geht es nach Ingolstadt.

Am Samstag begannen die Indians stark und gingen verdient nach gut zehn Minuten durch Sonja Weidenfelder in Führung, die am Montag ihren 29. Geburtstag feiern durfte. Weitere Treffer fielen nicht mehr, doch am Sonntag war das Spiel dann wesentlich besser. Nach wechselhaftem Spielverlauf, bei dem sich beide Teams als relativ gleichwertig erwiesen, blieb es beim Memminger „Lieblingsergebnis“ von 2:2, und es ging zum dritten Mal in der Halbfinalserie in die Verlängerung.

In der Verlängerung ging es ganz schnell

Da hatten die Indians aber offensichtlich dann keine Lust mehr auf nochmals 20 kraftraubende Minuten. Und wieder spielte Sonja Weidenfelder die entscheidende Rolle: Ihr gelang bereits nach 49 Sekunden – in Memminger Überzahl – der umjubelte Siegtreffer.

„Am Samstag war das Spiel recht zerfahren, und wir haben nach der Führung den Faden verloren. Unnötige Strafzeiten und leichtsinnige Scheibenverluste ließen kein gutes Spiel aufkommen“, analysierte Cheftrainer Waldemar Dietrich die Partie am Samstag. Am Sonntag habe er dann ein besseres Spiel von beiden Teams gesehen. „Beide Torhüterinnen haben in beiden Spielen eine ausgesprochen starke Leistung gezeigt“, lobte Dietrich besonders Memmingens Emma Schweiger und Mannheims Jessica Ekrt.

„Mannheim war in der Halbfinalserie ein laufstarker und kombinationssicherer Gegner, der uns alles abverlangt hat. Wir sind froh, dass wir uns gegen einen so starken Gegner durchsetzen konnten“, sagte Dietrich. (peg)

