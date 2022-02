Eishockey

13:58 Uhr

Für Bad Wörishofen und Türkheim hat ein Sieg unterschiedliche Bedeutung

Der EV Bad Wörishofen (blau-rotes Trikot) will sich die Gegner in der Abstiegsrunde möglichst weit vom Leib halten.

Plus Während es für den EV Bad Wörishofen in Miesbach um wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht, wäre ein Sieg des ESV Türkheim in Buchloe gut für das Prestige.

Für die einen geht es um den Klassenerhalt, für die anderen im Prinzip nur noch um die „goldene Ananas“. Die Voraussetzungen für die beiden Eishockeyteams aus Bad Wörishofen und Türkheim könnten unterschiedlicher nicht sein. Der EVW muss am Sonntag bei der SG Schliersee/Miesbach möglichst punkten, um in der Abstiegsrunde Boden gut zu machen. Umso wichtiger wäre ein Sieg, weil das Freitagsspiel gegen den EV Pfronten kurzfristig abgesagt werden musste: Der EV Pfronten hat sieben Spieler gemeldet, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der ESV Türkheim kann derweil in der Bezirksliga einigermaßen befreit aufspielen. Allerdings geht es im Derby gegen den ESV Buchloe 1b auch ums Prestige.

