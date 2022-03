Eishockey

14:03 Uhr

Für den ESV Kaufbeuren beginnt die heiße Phase auf dem Eis

Plus Der ESV Kaufbeuren startet am Mittwoch gegen einen Gegner auf Augenhöhe mit einem Heimspiel in die Pre-Play-offs.

Von Manuel Weis

Für die Profis beim ESV Kaufbeuren hat die schönste Zeit im Eishockey begonnen. Ab jetzt gibt es für sie kaum mehr etwas zu verlieren, dafür viel zu gewinnen.

