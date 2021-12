Getrübte Stimmung bei den Jokern

Der ESV Kaufbeuren verliert auch das zweite Spiel binnen sieben Tagen.

Eigentlich gleichen sich die Gastspiele der Buron Joker in Frankfurt wie ein Ei dem anderen. Die Puckjäger aus dem Allgäu spielen gefällig, sind gleichwertig, wenn nicht sogar besser als die Frankfurter. Aber am Ende siegen immer die Löwen. 17 Mal fuhren die Kaufbeurer in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL)2 schon nach Frankfurt. Und nur dreimal traten sie die Heimreise mit einem Sieg im Gepäck an.

Der ESV Kaufbeuren war das Team mit den besseren Chancen

Keine Ausnahme von dem üblichen Schema bildete auch die Begegnung am Zweiten Weihnachtstag, die am Ende mit einem 5:1-Sieg der Löwen Frankfurt beendet wurde (1:0, 1:1, 3:0). Zehn Minuten lang gaben die ESVK-Spieler zunächst den Ton an. Stefan Vajs musste den ersten Schuss erst nach fünfeinhalb Minuten abwehren. Auch zwischen dem 1:2 in der 27. Minute und dem 1:3 in der 44. Minute waren die Joker das klar bessere Team mit mehr und vor allem zwingenderen Chancen.

Die Gegner des ESV Kaufbeuren waren in diesem Spiel effizienter

Plötzlich liefen vier Frankfurter auf einen Verteidiger zu. Torwart Stefan Vajs war gegen den Schuss von Alexej Dmitriev machtlos. Das zweite Übel waren die drei Unterzahlsituationen, die zu zwei Gegentoren geführt haben. Dass die Löwen das beste Powerplay-Team der Liga sind, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Der Puck lief gut, vorm Löwen-Gehäuse brannte es lichterloh. Aber Zählbares kam nicht heraus. Wie schon bei der 3:4-Heimniederlage gegen Frankfurt sieben Tage zuvor hatte der ESVK häufiger aufs gegnerische Tor geschossen als die Löwen, diesmal lautete das Schussverhältnis 37:32. Doch über Sieg oder Niederlage entscheiden nicht Schüsse, sondern Tore. Da die Hessen viel effizienter vorm gegnerischen Tor agierten, sprang für Kaufbeuren nur die vierte Niederlage in Folge heraus.

Die Stimmung während der Heimreise war entsprechend. „Es ist ärgerlich. Wir haben uns so viel vorgenommen. Es sah wie meistens in Frankfurt vielversprechend aus, aber am Ende reichte es irgendwie wieder nicht für einen Punktgewinn“, stellte Co-Trainer Bastian Osterloh noch im Bus sehr enttäuscht fest.

