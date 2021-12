DER ESVK war zu grün hinter den Ohren

Plus Der ESVK unterliegt Ravensburg klar mit 0:4. Für Torwart Stefan Vajs fällt ein Jubiläum in eine sportlich anspruchsvolle Zeit.

Es war sein 501. Spiel als Starting Goalie des ESV Kaufbeuren und sein 525. Einsatz in Rot und Gelb insgesamt: Doch Stefan Vajs blickt nach dem 0:4 gegen DEL 2-Tabellenführer Ravensburg nicht auf das ruhmreichste Auftreten der Buron Joker.