Die Türkheim Celtics sind weiter unschlagbar

Mit nur fünf nominellen Verteidigern und elf Stürmern reiste der ESVT am Samstag in die Sendener Illerau. Im Tor stand Patrick Zibrowius. Doch auch die personell dezimierten Celtics holten in Senden drei Punkte und gewannen 4:6 (2:2/1:2/1:2).

Die Partie begann mit dominanten Türkheimern, die nach wenigen Minuten eine Großchance liegen ließen. Nach fünf Minuten gelang Darius Sirch aber dann die verdiente 0:1 Führung. Kurz darauf wanderte Michi Fischer für zwei Minuten auf die Strafbank. In Überzahl spielten die Crocodiles ihre Stärke aus, tauchten zum ersten Mal gefährlich vor Patrick Zibrowius im Türkheimer Tor auf und erzielten prompt den 1:1-Ausgleich.

Das Überzahlspiel war für die Türkheim Celtics der Schlüssel zum Erfolg gegen den EV Senden

Doch Türkheim hatte sofort eine Antwort parat und die hieß Marius Dörner. Die 73 der Celtics tankte sich durchs gegnerische Drittel und versenkte das Spielgerät im kurzen Eck. Doch wenige Minuten später war Senden wieder in Überzahl und traf wieder zum Ausgleich. Beim Spielstand von 2:2 ging’s in die erste Drittelpause.

Die Celtics kamen gut aus der Kabine und gingen in der 25. Minute erneut in Führung. Torschütze war Mathias Wexel. Doch wieder war Senden kurz darauf in Überzahl und wieder gelang den Crocodiles der Ausgleich. Doch auch Türkheim konnte Überzahl: Fabian Guggemos egalisierte in der 34. Minute den Sendener Ausgleich und traf im Powerplay zum 3:4 für den ESVT. Mehr passierte im zweiten Drittel nicht mehr. Türkheim wollte nun den fünften Treffer erzwingen, doch David Paster hielt, was es zu halten gab und ermöglichte so den erneuten Ausgleich für Senden.

Auch das vierte Türkheimer Gegentor fiel in Unterzahl. Senden war wirklich nur in Überzahl gefährlich und extrem effizient. Aber Türkheim ließ die Köpfe nicht hängen und wollte unbedingt die erneute Führung erzielen. Diese gelang schließlich acht Minuten vor Spielende. Ein gewonnenes Bully von Marius Dörner landete bei Marco Fichtl. Dieser brachte die Scheibe zu Michi Urbanek, der von der blauen Linie halb hoch zur 4:5-Führung traf.

Die Celtics verteidigten den knappen Vorsprung nun mit Mann und Maus. Erneut musste ein Türkheimer Spieler drei Minuten vor Schluss auf die Strafbank. Senden nahm daraufhin ihren Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Doch diesmal funktionierte das Unterzahlspiel. Der ESVT brachte die Scheibe aus dem Drittel, Lucas Lerchner schnappte sich den Puck und hatte keine Mühe ins leere Tor zum 4:6-Endstand einzuschieben.

Mit 14 Siegen in 14 Spielen bleiben die Türkheim Celtics Tabellenführer

Türkheims verletzter Kapitän Maxi Döring, der sein Team von der Bande aus unterstützte, war mit dem Auswärtssieg zufrieden: „Es war das wie erwartet schwere Spiel. Vor allem in Unterzahl haben wir uns heute schwergetan. Aber trotzdem hatten wir immer wieder eine Antwort parat und am Ende des Tages drei wichtige und verdiente Punkte geholt.“ Damit holen die Celtics den 14. Sieg im 14. Punktspiel und bleiben Tabellenführer der Bezirksliga West. Kommenden Freitag steht das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Um 20 Uhr kommt es in Memmingen zum Aufeinandertreffen mit dem HC Maustadt. (mz)