Drei Heimspiele in einer Woche für die Memminger Indians

Der ECDC Memmingen empfängt nach dem Jahreswechsel Lindau, Passau und Klostersee.

Wie sich die personelle Situation bei Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen entwickelt, bleibt abzuwarten. Beim 4:1-Heimsieg gegen den HC Landsberg am Mittwoch musste Indians-Trainer Daniel Huhn auf fünf Spieler verzichten: Goalie Marco Eisenhut, Verteidiger Leon Kittel und Stürmer Donát Péter waren krank.

Verletzungssorgen beim ECDC Memmingen

Angreifer Pascal Dopatka kurierte noch seine schwere Gehirnerschütterung aus dem Rosenheim-Spiel aus. Und sein Stürmerkollege Marcus Marsall war nach dem Höchstadt-Spiel wegen eines Checks für zwei Spiele gesperrt worden.

Das heißt: Er fehlte auch am Freitagabend in Füssen noch (das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet).

Eine zufriedene Bilanz haben die Indians nach dem „Spiel der Herzen“ am Mittwoch gezogen. Sprecher Michael Franz sagte: „Etwas mehr als 1000 Herzen wurden verkauft. Aus unserer Sicht ist das ein guter Wert, da wir das Spiel der Herzen seit mehreren Jahren nicht mehr hatten und viele die Aktion gar nicht kannten.“

ECDC-Vorsitzender Helge Pramschüfer sagte unserer Redaktion, die Beschaffung der blinkenden roten Herzen sei diesmal nicht einfach und kostenintensiv gewesen. Pramschüfer freute sich aber, dass die Indians nach Abzug aller Kosten 2500 Euro an die „Kartei der Not“, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, spenden konnten (die MZ berichtete bereits).

Aufgrund der positiven Erfahrungen am Mittwoch steht laut ECDC-Sprecher Franz fest: „Das Spiel der Herzen soll wieder ein fester Bestandteil unseres Spielplans werden.“ Und wie geht es weiter für die Indians? Nun, in der kommenden Woche gibt es zum Jahresanfang gleich drei Heimspiele am Hühnerberg:

Die Indians starten am Montag, 2. Januar, ab 19.30 Uhr gegen den EV Lindau (Elfter) ins neue Jahr.

Am Mittwoch, 4. Januar, kommen die „Black Hawks“ aus Passau (Zehnter) in die Maustadt. Auch diese Partie beginnt um 19.30 Uhr.

Am Sonntag, 8. Januar, gibt Schlusslicht EHC Klostersee seine Visitenkarte am Hühnerberg ab. Diese Begegnung beginnt um 18 Uhr. (maj, mfr)

Karten für alle drei Heimspiele der Indians sind im Vorverkauf bereits online verfügbar. Die Adresse: https://shops.ticketmasterpartners.com/ecdc-memmingen