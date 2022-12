Fantasievolle Fan-Szene des ESV Kaufbeuren wird belohnt

Die Choreografien bei den Spielen des ESVK sind aufwendig. Das hat sich sogar bis in die NHL herumgesprochen.

ESVK-Stadionsprecher Andre Veil begrüßt die Heimkurve des ESV Kaufbeuren zu jedem Spiel in der Energie Schwaben Arena als die beste Kurve der Liga. Die dortigen Joker-Fans sorgen jedoch nicht nur für einen stimmgewaltigen Support zu den Partien des ESVK, sondern sind auch mit ihren einfallsreichen Choreografien für bewegende Momente verantwortlich.

„Dafür fallen pro Saison für Farben und Folien gut und gerne mal bis zu 1500 Euro an Materialkosten an. Zum Glück bekommen wir immer wieder Spenden und haben auch den einen oder anderen stillen Gönner, der uns dafür mal unter die Arme greift“, erzählt Matthias Reitzner, den alle im Stadion nur unter seinem Spitznamen Bomber kennen. Auch die Ordner des ESVK haben jüngst die Aktionen der Fan-Szene mit einer Spendenaktion im Stadion unterstützt. „Beim Heimspiel gegen Regensburg kamen durch eine Sammlung insgesamt etwas mehr als 1400 Euro zusammen, die wir dann aus unseren Reihen auf 1500 aufgerundet haben“, erzählt Thomas Block vom Ordnungsdienst, der den Betrag mit Stolz an die Initiatoren der Choreos überreichte.

Gutes Miteinander der unterschiedlichen Fan-Gruppierungen beim ESV Kaufbeuren

Von einem guten Miteinander zwischen den verschiedenen Fan-Gruppierungen beim ESVK berichtet Reitzner, der zur nächsten Saison die Position des Fanbeauftragten übernehmen wird. „Für unsere Choreos haben wir eine Whats-App-Gruppe, wo unser Ideenaustausch stattfindet. Für die anschließende Fertigung müssen wir schon drei bis vier Samstagnachmittage an Zeit investieren. Dabei sind wir froh, dass wir von unserem Fitness-Trainer Jürgen Immler seine Räumlichkeiten zur Verfügung bekommen, denn die Bilder haben manchmal ganz schön große Dimensionen“, erzählt Reitzner über die zeitintensiven Vorbereitungen, die dann oft nur wenige Momente zum Vorschein kommen.

Doch für den Antreiber am Megafon gehört in erster Linie die lautstarke Unterstützung zur Stimmung im Stadion.

Thomas Block vom Kaufbeurer Ordnungsdienst (3. von rechts) bei der Spendenübergabe an Matthias Reitzner (rechts) und die Fanclub-Vertreter. Foto: Thomas Schreiber

„Auch die Sitzplatzzuschauer beteiligen sich nun immer aktiver, aber es geht bestimmt noch etwas mehr. Es ist einfach schön, zu hören, wenn sich die Spieler dann auch im privaten Rahmen über unseren Support freuen und zugleich bedanken“, erzählt Reitzner, der zu vielen Spielern gute persönliche Kontakte pflegt. Dass es diese Saison sportlich so hervorragend läuft, dafür macht der 35-Jährige das intakte Mannschaftsgefüge verantwortlich. „Die Truppe wurde gut zusammengestellt. Wir haben keine Stars im Team und jeder hat seine feste Aufgabe, die er im Sinne der Mannschaft erfüllt. Ich glaube, in dieser Saison ist für den ESVK alles möglich“, analysiert Reitzner die bisherige Spielzeit.

Die großartige Stimmung in der Energie Schwaben Arena hat sich inzwischen sogar bis in die NHL nach Amerika herumgesprochen. Der bekannte Eishockey-Podcast „Spittin’ Chiclets“ hat ein Video von den ESVK-Fans auf Instagram gepostet.

Schnell hatte der Clip über 50.000 Likes. „Das macht uns natürlich schon ein wenig Stolz“, erzählt der langjährige Joker-Fan, der sich selbst als Ultra ohne Fanclub-Zugehörigkeit beschreibt.