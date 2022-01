Gleich ein Sieg zum Einstand von Mikko Lehtonen beim ESVK

Der finnische Neuzugang zeigt beim 5-2-Auswärtssieg in Ravensburg eine starke Leistung und erzielt prompt sein erstes Tor für die Joker.

Beim Heimspiel der Kaufbeurer Joker gegen die Ravensburg Towerstars konnte ESVK-Trainer Tray Tuomie wieder auf Simon Schütz und Joey Lewis zurückgreifen. Dazu stand Neuzugang Mikko Lehtonen das erste Mal für seinen neuen Club in der DEL2 auf dem Eis. Verzichten mussten die Joker verletzungsbedingt auf Stefan Vajs und Fabian Koziol. Im Tor stand Maxi Meier. Am Ende holten die Joker einen verdienten 5:2-Auswärtssieg.

Die formierte Startreihe kann beim ESV Kaufbeuren überzeugen

Die Joker hatten mit der Sturmformation Blomqvist, Spurgeon, Lehtonen gleich einen ersten richtig guten Wechsel. Markus Lillich hatte die erste große Chance für die Joker, er scheiterte mit seinem Schuss jedoch an Jonas Langmann im Tor der Towerstars.

Weitere zwei Minuten später stand es dann plötzlich 1:0 für den ESVK. Simon Schütz löffelte die Scheibe in den rechten Torwinkel.

Die Towerstars hatten jetzt eine starke Druckphase, und der ESVK hatte ein wenig Glück, dass die Scheibe nicht im Tor von Maximilian Meier landete. Die Allgäuer konterten ihrerseits aber stark. Tyler Spurgeon konnte einen geblockten Passversuch von Mikko Lehtonen aufnehmen und Jonas Langmann mit einem Schuss auf der Fanghandseite zum 2:0 überwinden.

Der ESVK konnte dann in der 15. Spielminute sogar auf 3: 0 erhöhen. Sami Blomqvist hatte bei einen schnellen Angriff zu viel Platz und Zeit und nutzte dies mit einem trockenen Handgelenkschuss zum dritten Treffer für die Joker aus. In der Folge wogte das Spiel schnell hin und her, weitere Tore sollten aber im ersten Abschnitt nicht mehr fallen.

Die Joker des ESV Kaufbeuren hatten das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite

Der zweite Abschnitt war dann fast ausschließlich in der Hand der Towerstars. Die Joker hatten vor allem in der eigenen Zone immer wieder große Probleme und waren im Aufbau auch sehr fehlerhaft. Charlie Sarault verkürzte in der 32. Spielminute auf 1:3. Die nächste große Chance der Partie gehörte wieder dem ESVK. John Lammers traf nach einem Pass von Markus Schweiger nur die Latte. Danach aber waren die Joker unter Dauerdruck. Die Oberschwaben hatten immer wieder gute Abschlüsse und Leon Hüttl nutze eine dieser Gelegenheiten in der 30. Spielminute zum 2:3 Anschlusstreffer.

Im Schlussabschnitt hatten die Kaufbeurer das Spiel dann wieder deutlich besser unter Kontrolle. In Minute 52 nutzten die Wertachstädter dann ihr erstes und einziges Powerplay der Partie zu ihrem vierten Treffer. Joey Lewis wurde dabei von Sami Blomqvist gut freigespielt und traf frei vor Jonas Langmann zum 2:4. Towerstars-Trainer Peter Russell setzte dann mit einem sechsten Feldspieler früh alles auf eine Karte. Eine Minute vor dem Ende bugsierte Mikko Lehtonen die Scheibe dann aus der eigenen Zone in den leeren Towerstars-Kasten und stellte somit den 5:2 Endstand her.