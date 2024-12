Gnadenlose Celtics Türkheim

Im ersten von zwei Aufeinandertreffen mit der EA Schongau 1b an diesem Wochenende können die ESV Türkheim Celtics über weite Strecken des Spiels ihre Überlegenheit ausspielen und am Ende einen deutlichen 0:9-Auswärtssieg (0:2/0:2/0:5) feiern.

Zu Beginn tat sich der ESVT gegen anfangs noch aufopferungsvoll kämpfende Mammuts allerdings schwer, in die Partie zu kommen. Doch nachdem die ersten Schongauer Angriffsbemühungen unterbunden werden konnten und Michi Bernthaler im Tor den ein oder anderen Torschuss sicher pariert hatte, kamen die Celtics langsam in Fahrt. Und so war es Jonas Müller in der 5. Spielminute, der nach Zuspiel von Benni Hofmann und Maxi Sams Türkheim in Führung brachte. Nur wenig später revanchierte sich Müller und servierte, zusammen mit Sams, Hofmann die Scheibe zum 0:2. Trotz der Führung lief das Spiel der Gäste noch nicht rund. Zu viele Unsicherheiten im Spielaufbau und unkontrollierte Pässe bestimmten das Spielgeschehen.

Dies änderte sich jedoch mit Beginn des zweiten Spielabschnitts, in dem die Celtics ein deutlich höheres Tempo vorlegen konnten. Schongau geriet zunehmend unter Druck und wurde phasenweise im eigenen Drittel eingeschnürt. Doch es fehlte noch die Effizienz auf Türkheimer Seite. Zwar trafen im zweiten Drittel Darius Sirch und Michi Fischer zum zwischenzeitlichen 0:4, doch hätte der Spielstand angesichts einem Torschussverhältnis von 23:5 für Türkheim allein im zweiten Drittel deutlich höher ausfallen können.

Mit einem Tor von Jonas Müller endete die Partie des ESV Türkheim in Schongau. Foto: Stefan Mühlbauer

Endgültig brach der Bann dann im dritten Spielabschnitt. Die Scheiben, die im bisherigen Spielverlauf noch nicht im Tor des Gegners landeten, klingelten jetzt im Schongauer Gehäuse. Erst machte Benni Hofmann in der 44. und 46. Minute seinen Hattrick perfekt, kurz darauf erhöhte Sascha Volger zum 0:7, ehe Hofmann mit seinem vierten Treffer auf 0:8 erhöhte. Das Spiel endete dann schließlich, wie es angefangen hatte, nämlich mit einem Tor von Jonas Müller. 13 Sekunden vor Schluss markierte die 69 der Celtics den 0:9 Endstand.

Türkheim zeigte insgesamt eine geschlossene Mannschaftsleistung und konnte seiner Favoritenrolle gerecht werden. Besonders Benni Hofmann stach mit vier Toren und einer Vorlage heraus, während Jonas Müller mit zwei Treffern und zwei Assists ebenfalls eine starke Leistung ablieferte. Mit vier Vorlagen stellte außerdem Maxi Sams seine Passgeberqualitäten unter Beweis. Schlussmann Michi Bernthaler hielt zudem seinen Kasten sauber und konnte sich über den Shutout freuen.

Türkheims A-Kapitän Moritz Hanslbauer machte in Schongau nach langer Verletzungspause sein erstes Punktspiel in dieser Saison und war zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Trotz eines holprigen Starts konnten wir in unser Spiel zurückfinden und Schongau über längere Zeit unter Druck setzten. Daraus ergaben sich Torchancen, die wir dann auch nutzen konnten. Nichtsdestotrotz dürfen wir Schongau am Sonntag nicht unterschätzen und müssen wieder mit vollem Kampfgeist auftreten. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung unsere treuen Fans.“

Wenig Zeit zum Durchatmen haben die Türkheimer Celtics: Nach dem 9:0-Kantersieg in Schongau kommt es gleich am Sonntag in Türkheim zum Rückspiel. Foto: Stefan Mühlbauer

Am Sonntag kommt es dann um 16.30 Uhr im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Teams. Die Mammuts werden vor allem an den Beginn des Hinspiels anknüpfen wollen und versuchen, den favorisierten Türkheimern ein Bein zu stellen. Die Celtics tun gut daran, das Hinspiel aus den Köpfen zu bekommen und bei Null zu beginnen.

Torschüsse: Schongau 15, ESV Türkheim 81

Strafminuten: Schongau 15 + 5 plus Spieldauerdisziplinarstrafe, ESV Türkheim 4 min

Zuschauer: 27