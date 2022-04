Eishockey im Unterallgäu

Maustadt statt Mallorca: Matchball für den ECDC Memmingen

Der ECDC Memmingen macht es spannend. Nach zwei Siegen gegen die Hannover Indians hat der Eishockey-Oberligist aus der Maustadt das dritte Halbfinalspiel der Play-offs auf eigenem Eis nach vermeintlich klarer 4:0-Führung noch mit 4:5 (2:0, 2:2, 0:2, 0:1) in der Verlängerung verloren. 3700 Zuschauer verfolgten das Spiel am ausverkauften Hühnerberg. Unser Bild entstand in der hart umkämpften Samstagspartie vor dem Hannoveraner Tor und zeigt von links Donat Peter (Memmingen), Nickolas Bovenschen (Hannover), Torhüter David Miserotti Böttcher und Jaroslav Hafenrichter (Memmingen).

Plus Nach dem 0:4 in Hannover kommt es für den ECDC Memmingen nun am Mittwoch ab 19.30 Uhr zum Showdown im „Hexenkessel“ Hühnerberg.

Von Manfred Jörg

Das hat es in dieser Eishockey-Saison noch nicht gegeben: Die Memminger Indians haben im vierten Spiel des Halbfinales um die Deutsche Oberliga-Meisterschaft zum ersten Mal in dieser Spielzeit in einer Partie kein einziges Tor erzielt. Damit fügte der ECDC dieser verrückten, hart umkämpften und unvergesslichen Serie ein weiteres Kuriosum hinzu.

