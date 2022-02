Eishockey im Unterallgäu

Noch fünf Endspiele gegen den Abstieg für die Wörishofer Wölfe

Plus Auch das dritte spiel der Abstiegsrunde endete mit einer Niederlage. Schaffen die Bad Wörishofer Wölfe noch die Wende in der Abstiegsrunde?

Viel vorgenommen hatten sich die Wörishofer Wölfe für das Spiel gegen die Aibdogs aus Bad Aibling, doch nach 60 Minuten konnte wieder nichts zählbares mitgenommen werden. Das 2:5 war die dritte Niederlage im dritten Spiel der Abstiegsrunde. Den besseren Start in die Partie erwischten die Gastgeber, auf einen Pass von Leonard Gutsche konnte Fabian Staib in der 13. Spielminute den Treffer zum 1:0 erzielen. Die Freude über die Führung währte aber nur kurz, denn schon zwei Minuten später konnte Bad Aibling nach einem Alleingang den Ausgleichstreffer erzielen. Mit dem 1:1-Unentschieden ging es in die erste Drittelpause.

