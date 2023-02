Torverhinderer treffen in der DEL2 aufeinander

Vier Spiele vor Saisonschluss der DEL2 sortieren sich die Teams für die Play-off-Begegnungen ein. Der ESV Kaufbeuren hat dabei am Freitag ein Schlüsselspiel zuhause gegen die Dresdner Eislöwen.

Wo landet der ESV Kaufbeuren nach 52 Spielen der DEL 2-Hauptrunde 2022/23? In eineinhalb Wochen wird die finale Tabelle feststehen. Aktuell haben die Buron Joker bei noch vier ausstehenden Ligapartien als zweiter vier Zähler Vorsprung auf Ravensburg und acht auf die Dresdner Eislöwen.

Jene Eislöwen, die inzwischen nicht mehr von Andreas Brockmann, sondern von Petteri Kilpivaara trainiert werden und zuletzt fünf Siege in Folge gefeiert haben, kommen am Freitag nun zum Showdown in die Buronstadt. Sollte der ESVK gegen die Sachsen siegen, ist ihnen auch Platz drei nicht mehr zu nehmen. Und auch im Kampf um Rang zwei würden die Joker einen großen Schritt machen.

Es muss der Anspruch der Kaufbeurer Joker sein, auf jeden Fall zu punkten

Auch wenn die beiden danach folgenden Gegner, Selb und Heilbronn, noch mehr oder weniger verzweifelt um Platz zehn kämpfen, gegen beide müsste es Anspruch der Joker zu sein, auf jeden Fall zu punkten. Schon jetzt zeichnet sich zudem ab, dass das finale Hauptrundenspiel am ersten März-Sonntag gegen Ravensburg über die finale Ausgangsposition der beiden Rivalen in den Play-offs entscheiden wird. Wer Gegner im Viertelfinale wird, lässt sich indes noch kaum bestimmen. Der Tabellenzweite spielt gegen den in der Hauptrunde besser platzierten Pre-Play-off-Gewinner. Aktuell würden Landshut, Freiburg, Regensburg und die Lausitzer Füchse die Play-off-Qualifikations-Runde bestreiten. Aber auch Bad Nauheim, Krefeld und Crimmitschau könnten sich für diese noch qualifizieren. Eine ähnliche Gegnerauswahl kommt für den Tabellendritten in Frage, der gegen den Sechsten anzutreten hätte.

So weit nach vorne schauen wird Kaufbeuren indes wohl kaum – zu groß ist die anstehende Aufgabe gegen Dresden. Dresden kommt mit der drittbesten Defensive der Liga – bei 114 Gegentoren – und mit in den vergangenen fünf Matches jeweils Minimum vier geschossenen Treffern. Kaufbeuren gestaltete indes viele Spiele zuletzt sehr knapp. Mit Ausnahme der Partie gegen Regensburg am zurückliegenden Freitag endeten fünf Spiele in Folge mit ESVK-Beteiligung mit gerade einmal einem Treffer Unterschied. Doch auch die Formkurve der Joker scheint derzeit nach oben zu zeigen.