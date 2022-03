Trainersuche beim ESVK: Eine Spur führt nach Füssen

Plus Die Joker suchen einen Nachfolger für Cheftrainer Tray Tuomie. Dabei hüllen sich die Verantwortlichen des ESV Kaufbeuren in Schweigen.

Die Suche nach einem neuen Cheftrainer beim ESV Kaufbeuren läuft seit Mitte vergangener Woche auf Hochtouren. Noch ist in der Geschäftsstelle des DEL 2-Klubs keine Entscheidung darüber gefallen, wem ein Vertragsangebot unterbreitet wird. Generell wird, wie zu hören wird, nicht so sehr nach großen Namen, sondern mehr nach der passenden Philosophie gesucht.