Wörishofer Wölfe setzen ihre Siegesserie fort

Plus Gegen Bad Aibling hält der EV Bad Wörishofen entschlossen dagegen. Der Lohn ist ein 6:5-Auswärtserfolg. Doch in den Jubel mischt sich die Sorge um einen Mitspieler.

Als die Wölfe aus Bad Wörishofen sich auf den Weg nach Bad Aibling machten, wusste man schon vorab, dass es keine leichte Aufgabe werden würde: Bad Aibling war bis dato der ungeschlagene Spitzenreiter der Gruppe, mit sechs Siegen aus sechs Spielen. Kurzfristig musste Wölfe-Coach Dominic Weis noch einige Ausfälle im Team verkraften, so mussten acht Spieler absagen, teils der frühen Abfahrt geschuldet, teils krankheitsbedingt. Um zumindest mit drei Sturmreihen auflaufen zu können, wurde Vorstand Christoph Seitz noch kurzfristig vor Busabfahrt nominiert.