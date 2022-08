In Kaufbeuren herrscht endlich wieder Eiszeit

800 Eishockey-Fans wollten einen Eindruck von der Mannschaft gewinnen, die in der neuen Saison für den ESVK aufläuft. Beim ersten Show-Training erfuhren sie eine Hiobsbotschaft.

Seit Freitagabend, 18.45 Uhr, ist die eishockeyfreie Zeit in Kaufbeuren vorbei. Rund 800 Zuschauerinnen und Zuschauer waren nach Vereinsangaben zur offiziellen Mannschaftspräsentation mit Show-Training in die Arena gekommen – um sich das Team persönlich anzuschauen, und auch, um wieder den Duft von Pommes und Bratwurst zu schnuppern. Vom einen oder anderen Fan wurde das erste Bier zur neuen Saison im Stadion regelrecht zelebriert.

Mit Spannung wurde bei den Joker-Fans auch auf die neue Spielkleidung gewartet. Diesmal sind die Heimtrikots rot, auswärts wird in Gelb gespielt, dazu gibt es noch eine schwarze Ausweichvariante. Bis auf Martin Schweiger und Leon van der Linde, die beide noch auf dem Rückweg von der U20-Weltmeisterschaft in Kanada waren, sowie Nicolas Appendino, der vermutlich erst in dieser Woche von seinem Arbeitgeber Red Bull München nach Kaufbeuren abgestellt wird, konnte der Stadionsprecher alle Joker begrüßen.

Ein Youngster grüßt auf Krücken

Leider zunächst auch mit einer weiteren Hiobsbotschaft: Nach Fabian Koziol, der dem ESVK wohl in der bevorstehenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird, konnte Youngster Yannik Burghart auch nur auf Krücken vom Spielfeldrand in die Halle winken. Der 20-Jährige kam in der vergangenen Saison auf 38 Einsätze in der DEL2 und erzielte dabei sechs Tore und lieferte sieben Vorlagen. Über eine geschätzte Ausfallzeit gab der Verein noch keine Informationen.

Simon Schütz, Maximilian Hops und Joseph Lewis (von links) präsentieren die neuen Trikots. Foto: Mathias Wild

Als die Mannschaft dann durch das Spalier junger Nachwuchsspieler auf dem Eis begrüßt wurde, bekam Neuzugang Jere Laaksonen mit Abstand den größten Beifall. „Willkommen zurück in der Heimat“, sagte der ESVK-Stadionsprecher und der Kaufbeurer Anhang stimmte gleich die ersten „Jere Laaksonen“ Sprechchöre an.

Simon Schütz hat den härtesten Schuss

Beim anschließenden Show-Training entpuppte sich Max Oswald als der beste Sprinter auf dem Eis. Im Anschluss waren die Verteidiger an der Reihe, um den besten Scharfschützen zu küren. Simon Schütz setzte sich dabei mit 148 km gegen Alexander Thiel (143), Dieter Orendorz (136) und Tomas Schmidt (134) durch. Beim körperlosen Spiel drei gegen drei zeigten die Joker, dass man die Spielfreude über den Sommer nicht verloren hat. So war es dann auch Neuzugang Sebastian Gorcik vorbehalten, den ersten Treffer zu erzielen. Man spürte bei dem 26-jährigen Tschechen, aber auch bei Neuzugang Jacob Lagacé, dass die beiden dem Publikum in der Erdgas-Schwaben-Arena etwas von ihrem Können zeigen wollten.

Lesen Sie dazu auch

In guter Spiellaune präsentierte sich einmal mehr John Lammers, der dabei das eine oder andere Kabinettstückchen zum Besten gab. Für das Sahnehäubchen an diesem Abend sorgte jedoch Nachwuchsspieler Maximilian Hops, mit einem sensationellen Penalty. Im Anlauf nahm er den Puck auf seinem Schläger auf und wuchtete die Hartgummischeibe aus der Luft derart heftig in die Maschen, dass ein beeindrucktes Raunen durch die Arena ging.