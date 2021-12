Eishockey

10:11 Uhr

Kaufbeurer U20 hat den Spitzenreiter zu Gast

Gefordert: Leon van der Linde (in Rot) wird wie zuletzt gegen Selb wieder für die erste Mannschaft des ESVK in der DEL2 auflaufen.

Plus Die U20 des ESVK empfängt am Wochenende zweimal die Eisbären Berlin. Wie Trainer Daniel Jun die Partien angehen will.

Von Manuel Weis

Der Tabellenführer der Division I der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) gibt sich zum Jahresabschluss die Ehre in der Erdgas Schwaben Arena: Sowohl am Samstag ab 17 Uhr als auch Sonntag ab 10.30 Uhr spielt die U20 des ESV Kaufbeuren gegen die Eisbären Juniors Berlin.

