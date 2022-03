Eishockey

17:55 Uhr

Memmingen mit verschmerzbarer Niederlage

Der ECDC Memmingen besiegt die Starbulls Rosenheim und festigt damit den zweiten Platz in der Eishockey-Oberliga. Hier feiern die Memminger den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer durch Alec Ahlroth.

Plus Bei den Memminger Indians reißt in der Oberliga die Siegesserie, allerdings fällt die Niederlage kaum ins Gewicht. Ein Sahne-Wochenende erlebte der ESV Kaufbeuren.

Von Axel Schmidt

Ein perfektes und ein nahezu perfektes Wochenende erlebten der ESV Kaufbeuren und der ECDC Memmingen in ihren Ligen. Während für den ESVK in der DEL2 dabei gleich sechs Punkte heraussprangen, waren es für die Indians deren vier – allerdings trafen sie auch auf die beiden Tabellennachbarn, was angesichts des eigenen zweiten Platzes viel über die Qualität der Gegner aussagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

