Memminger Frauen gehen zuversichtlich ins Halbfinale

Plus Die ECDC-Frauen wollen zum vierten Mal Deutscher Meister werden. Gelingt das, wäre es eine Sensation. Denn hinter den Memmingerinnen liegen viele Rückschläge.

Die Memminger Eishockey-Frauen wollen zum vierten Mal Deutscher Meister werden. Dass sie im Februar 2022 dieses selbstbewusste Ziel würden formulieren können, hätten sie vor einem halben Jahr aber nicht gedacht.