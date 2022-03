Eishockey

vor 3 Min.

Memminger Indians fahren in die Niederlande

Für Petr Pohl und den ECDC Memmingen geht es in den Play-offs nun in die Niederlande.

Plus Im Viertelfinale der Oberliga warten die Tilburg Trappers auf die Memminger. Warum aber spielen die Niederländer um die deutsche Oberliga-Meisterschaft?

Von Manfred Jörg

„Zojuist is bevestigd dat Tilburg Trappers het op gaat nemen tegen ECDC Memmingen Indians.“ Dieser Satz ist auf der Homepage des Eishockey-Oberligisten zu lesen. Wenn man ihn aus dem Niederländischen ins Deutsche übersetzt, heißt es so viel wie: „Gerade eben ist bestätigt worden, dass die Tilburg Trappers gegen den ECDC Memmingen antreten.“ Es ist also tatsächlich so gekommen: Die Indians treten im Viertelfinale der Eishockey-Oberliga auf das Team aus den Niederlanden. Doch wie kommt das?

