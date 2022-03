Memminger Indians freuen sich auf Tilburg

Es ist das erste Oberliga-Viertelfinale der Vereinsgeschichte für die Memminger Indians. Und dort geht es gleich mal ins Ausland.

Es ist angerichtet: Nach einem überzeugenden Achtelfinal-Erfolg gegen die Herne Miners wartet nun die Rilburg Trappers aus der Oberliga-Nord auf die Indians. Das erste Spiel der Viertelfinal-Serie findet am Freitagabend um 20 Uhr in Memmingen statt. Doch wie kommt es, dass die Allgäuer auf einen holländischen Vertreter treffen?

Die Tilburg Trappers, das erfolgreichste Team aus den Niederlanden, nehmen seit mehreren Jahren an der deutschen Oberliga teil, ohne jedoch ein Aufstiegsrecht für die DEL2 zu besitzen. Mehrere Meisterschaften, und damit verbundene Play-off-Erfahrungen, stehen für den professionell geführten Klub aus der Nähe von Eindhoven mittlerweile zu Buche. In der aktuellen Spielzeit erreichte das Team aus der Stadt mit rund 225.000 Einwohnern den dritten Platz nach der Hauptrunde, knapp hinter den Hannover Scorpions und dem souveränen Nord-Meister aus Halle.

Tilburg hat nur einen Kontingentspieler in seinen Reihen

Dass Tilburg nicht noch besser abschnitt, ließ sich auf mehrere Ausfälle und vor allem Umstrukturierungen des Kaders zurückführen. Auch wenn die Gäste mit nur einem Kontingentspieler antreten, so verfügen sie dennoch über zahlreiche niederländische Nationalspieler, die allesamt technisch und körperlich sehr gut ausgebildet sind. Die besten Scorer im Team sind Brett Bulmer und Max Hermens, auch Diego Hofland und Reno de Hondt sind jederzeit für Punkte gut. Allgemein verfügen die Trappers über vier starke Reihen, die läuferisch und körperlich zum Besten der Oberligen gehören. Im Achtelfinale ließen die Trappers dem Höchstadter EC kaum eine Chance, mit 3:0 zogen sie ins Viertelfinale ein, wo sie nun auf die Indians treffen.





Die Memminger gehen optimistisch in die Serie. Trainer Sergej Waßmiller kann mit Moritz Raab sogar noch eine personelle Verstärkung in Memmingen begrüßen. Der 21 Jahre alte Verteidiger lief bereits während der Hauptrunde als Förderlizenzspieler 15 Mal für den ECDC auf. Ansonsten setzen die Indians ganz auf ihren „7. Mann“: die Fans. Die Heimstärke soll auch im Viertelfinale den Unterschied ausmachen. Bislang musste der ECDC Memmingen nur eine einzige Niederlage in dieser Spielzeit am Hühnerberg hinnehmen. Die Indians hoffen auf eine erneut große und lautstarke Kulisse am Hühnerberg, wenn am Freitag ab 20 Uhr das erste Viertelfinale der Vereinsgeschichte steigt. (mz)

Lesen Sie dazu auch