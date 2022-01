Memminger Indians gewinnen erneut gegen Füssen

Plus Vier Tage nach dem 8:2-Sieg gegen Füssen gewinnt Memmingen das Derby erneut. Für die Indians ist es der fünfte Sieg in Serie.

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen krönt das Wochenende mit dem zweiten Derbysieg gegen den EV Füssen binnen vier Tagen. Allerdings fällt dieser knapper aus, als beim 8:2-Erfolg vergangene Woche. Weil die Indians „zwischendurch“ auch noch den Deggendorfer EC mit 4:2 besiegten, stehen die Memminger weiter auf dem dritten Platz in der Oberliga Süd.