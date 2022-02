Eishockey

Memminger Indians sind bereit fürs Topspiel

Plus Der Eishockey-Oberligist aus Memmingen schießt sich gegen den EV Lindau für das kommende Wochenende warm. Dann nämlich folgen zwei Spitzenspiele.

Ein echtes Torfestival gab es am Sonntagabend in Lindau zu sehen: Der ECDC Memmingen bezwang die Islanders in deren Stadion mit 10:5 und tanken damit weiter Selbstbewusstsein für die anstehenden Partien. Die haben es nämlich in sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

