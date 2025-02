Nach Spielwertung steht der ESV Türkheim wieder oben

Die Tabelle der Eishockey-Bezirksliga West wurde unter der Woche wieder bereinigt: Das am vergangenen Wochenende kurzfristig seitens der SG Bad Bayersoien/Peiting 1b abgesagte Punktspiel in Türkheim wurde vom Bayerischen Eissportverband (BEV) mit 5:0 zugunsten des ESV Türkheim gewertet. Damit kehren die Celtics wieder zurück an die Tabellenspitze.

Und diese wollen sie möglichst auch am Wochenende behalten. Dann treten die Türkheim Celtics am Sonntag (17 Uhr) bei der SG Königsbrunn an. Die Partie wurde von Freitag auf Sonntag verlegt, da die Bayernligamannschaft der Pinguine den Freitagabendtermin für ein Play-off-Spiel benötigt. Gegen den Tabellendritten, der keine Chance mehr auf einen der beiden Play-off-Plätze hat, wollen die Celtics den nächsten Sieg einfahren und den Grundstein dafür legen, als Gruppensieger in die Play-offs einzuziehen. Damit würden sich die Türkheimer das Heimrecht im Viertelfinale sichern.

Um Gruppensieger zu werden, braucht Türkheim noch zwei Siege

Dafür benötigen die Türkheimer aus den letzten drei Hauptrundenspielen noch zwei Siege, um den Verfolger aus Bad Wörishofen auf Distanz zu halten. „Gegen Königsbrunn erwartet uns noch einmal ein schweres Auswärtsspiel, in welchem wir an die Leistungsgrenze gehen müssen, um die drei Punkte mitzunehmen“, vermutet Celtics-Trainer Bastian Hitzelberger. „Es wird auf die Kleinigkeiten ankommen und wir müssen schauen, dass wir diszipliniert und konzentriert unser Spiel machen.“

Der Türkheimer Lokalrivale EV Bad Wörishofen ist ebenfalls bereits für die Play-offs qualifiziert. Am Samstag (17 Uhr) treten die Wölfe in Schongau gegen die Bayernligareserve der EA Schongau an. Für die Gastgeber ist die Saison bisher schwach verlaufen, nur zwei Siege stehen nach 16 Spielen zu Buche. Für das Spiel steht Wölfe-Trainer Charly Schönberger nahezu der gesamte Kader zur Verfügung, denn Kapitän Patrick Münch ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und Torhüterin Laura Egger wird nach ihrer Sperre ihr Comeback geben.

In der Eisarena findet die „Blaulicht-Disko“ statt

Während die Wölfe in Schongau um Punkte spielen, ist die heimische Eisarena am Samstag von 20 bis 22 Uhr für die erste „Blaulicht-Disko“ geöffnet (Einlass ab 19.30 Uhr). Eingeladen sind alle Ehrenamtlichen der Blaulichtorganisationen, sowie jeder ab 16 Jahren. Die Ehrenamtlichen erhalten freien Eintritt, einen Getränkegutschein und Leihschlittschuhe (solange der Vorrat reicht). Veranstaltet wird das Event vom EVW und der Stadt Bad Wörishofen, die sich damit auch bei den Helfern der Feuerwehr beim Brand im Parkhaus vor wenigen Wochen bedanken möchte.