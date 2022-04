Patrick Reimer bleibt ein Ice Tiger

Der Mindelheimer Profi verlängert seinen Vertrag in Nürnberg um ein Jahr. In den Play-offs geht es nun gegen seinen Ex-Verein.

Kaum, dass sich die Nürnberg Ice Tigers den Sprung in die Play-offs der laufenden DEL-Saison geschafft haben, gibt der Verein die Vertragsverlängerung mit seinem Kapitän bekannt: Der Mindelheimer Patrick Reimer wird bei den Ice Tigers noch ein weiteres Jahr die Eishockeystiefel schnüren.

Seit zehn Jahren spielt Patrick Reimer nun schon für die Nürnberg Ice Tigers, nun hängt er ein weiteres Jahr dran. Der Silbermedaillen-Gewinner von Pyeongchang ist nicht nur Kapitän der Nürnberger, sondern auch die Identifikationsfigur des fränkischen Eishockeyklubs. Der 39-Jährige, der vor wenigen Wochen noch eine Verletzung auskurierte, schoss die Nürnberger am vergangenen Freitag gegen die Augsburger Panther per Penalty zum 3:2-Sieg.

Dass er noch gerne ein Jahr in Nürnberg spielen würde, sagte Reimer bereits im vergangenen Herbst gegenüber der MZ. Damals schwang er sich binnen weniger Tage zum besten Scorer in der DEL-Geschichte auf und wurde Mitglied des elitären Klubs der Spieler, die 1000 DEL-Spiele absolviert haben. Die Voraussetzung für eine Vertragsverlängerung seien Gesundheit und Fitness meinte Reimer damals.

Nachdem er nun eine längere Verletzungspause überstanden hat und wieder rechtzeitig fit für die anstehenden Play-offs ist, schien der Zeitpunkt richtig, den Ein-Jahres-Vertrag für die Saison 2022/23 zu unterzeichnen.

Nun geht es für Reimer und Co. in die heiße Play-off-Phase: Am Dienstag (19.30 Uhr) empfangen die Ice Tigers die Düsseldorfer EG, Reimers Ex-Verein, zum ersten von maximal drei Partien.

