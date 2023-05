Patrick Reimer unterstützt den Deutschen Eishockey-Bund

Der Mindelheimer Ex-Profi wird beim DEB in der Nachwuchsarbeit seine Erfahrung einbringen.

Patrick Reimer bleibt dem deutschen Eishockey auch nach seiner aktiven Spielerkarriere erhalten. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) bekannt gab, wird beim Verband die Rolle eines Development Coaches im männlichen Nachwuchsbereich übernehmen.

Was sich hinter dieser Berufsbezeichnung verbirgt? Reimer, der mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft 2018 die olympische Silbermedaille gewann, wird in Zukunft bei Lehrgängen oder Turnieren den DEB-Nachwuchsteams mit seiner Erfahrung zur Seite stehen und sein Wissen an die jungen Spieler weitergeben.

Reimer will mithelfen, die Nationalteams zu stärken

„Ich freue mich sehr auf die kommende Aufgabe und hoffe meine langjährigen Erfahrungen als Spieler gut einbringen zu können“, sagt der Mindelheimer über seine neue Aufgabe. „Die Nationalmannschaften sind das Aushängeschild unserer Sportart und die nachhaltige Stärkung dieser liegt mir sehr am Herzen. Daher ist es umso schöner, die Möglichkeit zu erhalten aktiv, daran mitzuarbeiten.“

Erst vor wenigen Wochen beendete der 40-Jährige seine Karriere. 20 Jahre lang spielte er in der DEL für die Düsseldorfer EG und die Nürnberg Ice Tigers, absolvierte dabei über 1000 Spiele und ist mit 394 Toren Rekordtorschütze der DEL. Mit der Erfahrung von 105 Länderspielen und zahlreichen Turnierteilnahmen soll Reimer eine wertvolle Ergänzung zu den jeweiligen Trainerteams bilden. Zudem werde Reimer mit den Trainern im engen Austausch stehen, die gewonnen Erkenntnisse mit dem Verband teilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Optimierung anregen und durchführen, heißt es seitens des Eishockeyverbandes.

Bis Jahresende arbeitet Reimer ehrenamtlich

Finanziell lukrativ ist die Aufgabe für den Ex-Profi nicht: DEB-Sportdirektor Christian Künast hat sich mit Reimer auf eine ehrenamtliche Zusammenarbeit bis Jahresende geeinigt.

„Mit Patrick Reimer gewinnen wir ein absolutes Aushängeschild unseres Sports für den Verband. Sowohl die Spieler als auch die Trainer werden von seinen Erfahrungen profitieren können. Im Gegenzug gibt ihm der DEB die Möglichkeit, nach dem Spielerleben neue Erfahrungen zu sammeln“, sagt Künast. Der DEB führt derzeit noch weitere Gespräche mit ehemaligen Topspielern, um auch deren Expertise für die Arbeit mit den männlichen und weiblichen DEB-Nachwuchsteams gewinnen zu können. (mz)