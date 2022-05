Reimer gegen Wolf: das ewige Duell der Allgäuer Eishockey-Legenden

Das Legenden-Spiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und dem EV Füssen beendet die Eishockeysaison in Kaufbeuren.

782 DEL-Spiele auf der einen Seite, 1020 (bis jetzt) auf der anderen Seite. Es war das ewige Duell zwischen dem aus dem Füssener Nachwuchs kommenden Michael Wolf und dem Mindelheimer Patrick Reimer, der seine ersten Schritte im Eishockey einst beim ESV Kaufbeuren machte. Beide gehören zu den prägendsten deutschen Eishockeyspielern der vergangenen Jahre. „Das ewige Duell ist inzwischen entschieden“, sagte Michael Wolf (41) am Samstag, als sich beide nochmals auf dem Eis im Rahmen eines „Legendenspiels“ zwischen dem ESVK und dem EVF gegenüberstanden.

Während Reimer (39) noch immer Kapitän beim DEL-Klub in Nürnberg ist, hatte Wolf seine Profi-Karriere 2019 beim aktuellen Finalisten Red Bull München beendet, bei dem er aktuell im Management tätig ist. „Patrick hatte einfach den längeren Atem“, erklärte Wolf, der als Teil der Füssener Traditionsmannschaft des EV Füssen eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass sein Antritt und Spielwitz eigentlich noch viel zu gut sind für eine Eishockey-Rente.

1600 Fans sehen ein Torspektakel in Kaufbeuren

Stattgefunden hatte das Legendenspiel anlässlich des 75. Geburtstags des ESV Kaufbeuren (den der Verein schon im Vorjahr hatte, coronabedingt aber nun erst feierte). Vor 1600 Fans duellierten sich die ewigen Ostallgäuer Rivalen Kaufbeuren und Füssen, wenngleich sie inzwischen über eine enge Nachwuchskooperation eigentlich auch befreundet sind.

Neben Michael Wolf und Patrick Reimer – Wolf verwandelte übrigens einen Penalty, während Patrick Reimer am anschließend überschwänglich jubelnden EVF-Torhüter Thomas Zellhuber scheiterte – zeigten so klangvolle Namen wie die NHL-Ikone Uli Hiemer, Wolfgang Koziol oder Eric Nadeau auf Füssener Seite sowie Heiner Römer, Dieter Medicus, Hans-Jörg Mayer, Daniel Oppolzer und der den ein oder anderen starken Schuss entschärfende Christian Baader ihr Können.

Kaufbeurer "Raupe" feiert den Sieg ausgelassen

„Es war ein unterhaltsames Spiel für die Zuschauer“, sagte Patrick Reimer mit Blick auf das Endergebnis. In einer durchaus spannenden Schlussphase verhinderte der in den legendären aus DEL-Zeiten stammenden Adler-Trikots angetretene ESV Kaufbeuren ein weiteres Gegentor und ging am Ende mit 9:8 als Sieger vom Eis. Gefeiert wurde stilecht mit einer lauthals bejubelten „Raupe“.

Im Vordergrund der familiären Veranstaltung und stand freilich sowohl bei Fans und Spielern anderes: „Ich habe viele bekannte Gesichter getroffen, darauf kommt es doch an“, sagte Patrick Reimer nach dem Match strahlend.