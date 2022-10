Eishockey

10:02 Uhr

„Schöne Momentaufnahme“ für den ESV Kaufbeuren

Die Fans des ESV Kaufbeuren haben derzeit allen Grund zur Freude: Ihre Mannschaft steht nach elf Spieltagen in der DEL2 auf dem ersten Platz. Am Dienstag nun gastieren die Selber Wölfe in Kaufbeuren.

Seit Sonntagabend ist der ESV Kaufbeuren wieder DEL 2-Tabellenführer und unterstreicht damit seinen traumhaften Start in die Saison. Am zurückliegenden Wochenende siegten die Joker in zwei nicht einfachen Spielen gegen Bad Nauheim (5:2) und Regensburg (3:2).

